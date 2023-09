Pronostic Afrique du Sud Écosse : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

L’Afrique du Sud en championne face à l’Écosse

Championne du monde en titre, l’Afrique du Sud garde un très bon souvenir de la France, puisque c’est ici qu’elle avait décroché son deuxième titre mondial en 2007. Battus cet été par la Nouvelle-Zélande dans le Rugby Championship, les Springboks se sont repris lors des derniers matchs de préparation en dominant l’Argentine (13-24), le Pays de Galles (16-52) et surtout en écrasant les All Blacks (7-35). Le sélectionneur Jacques Nienaber s’appuie sur la puissance de ses hommes pour accrocher des résultats. L’Afrique du Sud arrive en Europe avec un sentiment de revanche, puisqu’elle avait perdu deux rencontres lors de la tournée de novembre 2022 face à l’Irlande et à la France. Cependant, les Sud-Africains se sont toujours imposés face à leur futur adversaire, l’Écosse. Arrivé en pleine confiance, l’Afrique du Sud déplore quelques absences importantes comme son demi d’ouverture Pollard, le trois-quarts centre Lukhanyo Am et le 2e ligne Lood de Jager. Cette sélection est très expérimentée, puisque seulement 2 joueurs ont moins de 25 ans, le demi de mêlée Jaden Hendrikse et la pépite Canan Moodie, qui pourrait être l’une des révélations du Mondial. Gravement blessé à un genou, le capitaine Kolisi a récemment retrouvé les terrains et devrait guider son équipe aux côtés d’Etzebeth, Koch, Du Toit, De Allende, Kolbe ou Le Roux.

En face, l’Écosse a eu la mauvaise surprise d’apprendre l’arrêt de Stuart Hogg à quelques mois du Mondial. Contrarié par des blessures ces dernières saisons, le brillant arrière du XV du Chardon a préféré ne plus prendre de risques concernant sa santé. La sélection écossaise garde cependant fière allure avec Finn Russell, Jamie Ritchie, Hamish Watson, Tuipulotu, Huw Jones ou Duhan van der Merwe. Troisième du dernier tournoi des 6 Nations, la sélection écossaise avait seulement perdu contre deux des meilleures nations mondiales, la France et l’Irlande. Lors de la dernière tournée hivernale de 2022, les Écossais ont montré qu’ils étaient assez proches des meilleures nations avec des prestations intéressantes face à la Nouvelle-Zélande, à l’Australie et à l’Argentine. Ce dimanche, le XV du Chardon fait face à une équipe dont la puissance ne lui réussit pas, l’Afrique du Sud. La bande de Greg Townsend est tombée dans une poule relevée avec également l’Irlande et les Tonga. Champions du monde en titre, les Sud-Africains devraient tenir leur rang face à l’Écosse.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

