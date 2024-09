Philippe Diallo prend la défense de Didier Deschamps

Philippe Diallo à la rescousse.

La rentrée des Bleus, début septembre, a été un peu dans la continuité de ce qu’ils avaient réalisé à l’Euro : ennuyante. Alors oui, la victoire face à la Belgique (2-0) il y a deux semaines a permis de remettre un peu de confiance dans un groupe qui avait perdu trois jours avant contre l’Italie (3-1), mais globalement, on est loin du niveau de jeu flamboyant affiché il y a quelques années. Et celui qui en subit les critiques, c’est Didier Deschamps, le sélectionneur assuré de rester à la tête des Bleus jusqu’à la Coupe du monde 2026, qui fait de moins en moins l’unanimité du côté des observateurs.

Dans une interview accordée à L’Équipe, le président de la FFF a tenu à prendre la défense de DD, en s’appuyant sur son palmarès impressionnant à la tête des Bleus. « Didier est le sélectionneur au plus beau palmarès de l’histoire du football français. […] Les résultats sont son meilleur bouclier face à certains défaitistes, a argumenté Philippe Diallo, qui devrait aisément filer vers un second mandat. Il y a une forme d’injustice (envers Didier Deschamps). J’entends des commentaires alors même qu’il devrait jouir plutôt d’une forme de gratitude par rapport à ce qu’il a amené à cette équipe de France depuis douze ans. »

La France en pleine « oxygénation »

L’équipe de France est dans une période de transition, mais avec la nouvelle génération qui débarque, l’avenir s’annonce tout de même plus lumineux, selon le successeur de Noël Le Graët. « J’ai reçu Didier Deschamps pour faire un bilan après l’Euro. […] Et le mot qui est revenu en conclusion, c’est le terme d’oxygénation. Ce mot est adapté. Le cadre de l’équipe de France est solide, efficace et talentueux, mais il faut introduire de l’oxygène. Ce qui a été fait avec des nouveaux joueurs (Olise, Koné, Badé) en septembre. »

On a hâte de respirer, alors.

