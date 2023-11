On connaît les chapeaux du tirage au sort de l’Euro 2024

Les petites boules seront tirées le 2 décembre à Elbe.

La phase de qualifications de l’Euro est (presque) terminée et on connaît 21 des 24 équipes qui se disputeront le trophée Henry Delaunay du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. Le tirage au sort, lui, aura lieu le 2 décembre prochain. Cocorico : la France, première nation européenne au classement FIFA avec sa deuxième place, sera dans le chapeau 1 avec l’Allemagne (pays hôte), le Portugal, l’Espagne, la Belgique et l’Angleterre.

Pots confirmed for the #EURO2024 draw ✅ pic.twitter.com/cFfM6bXZ1t — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 21, 2023

Être dans le chapeau 1 ne sera pourtant pas la garantie d’avoir un groupe « simple ». Les Pays-Bas et la Croatie, dans le chapeau 3, pourront créer des groupes de la mort. L’Italie, pourtant championne en titre, sera dans le chapeau 4 avec la Serbie, la Suisse et les sélections qui se qualifieront via les barrages. À noter que des équipes comme la Roumanie ou l’Albanie figurent fièrement dans le chapeau 2.

Un France-Italie dès la phase de groupes, ça se prend.

