N’Golo Kanté en Arabie saoudite, dénouement imminent

La French touch.

Comme attendu, N’Golo Kanté devrait s’engager à Al Ittihad. L’ancien joueur de Leicester a déjà donné son accord verbal, le 7 juin dernier. D’après le dieu du mercato, Fabrizio Romano, le transfert est désormais bouclé et sera annoncé dans les prochaines heures, ce vendredi. Le milieu de terrain signera un contrat jusqu’en 2025 avec un contrat de 100 millions par an. Miné par les blessures depuis la Coupe du monde 2018, le champion du monde a disputé seulement 9 matchs pour une passe décisive, cette saison, toutes compétitions confondues.

No doubts. N’Golo Kanté will play for Al Ittihad next season, deal sealed and set to be announced soon. 🟡⚫️🇸🇦 #CFC

Club statement will be the next step. https://t.co/58GJd11WfD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023