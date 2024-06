Luciano Spalletti furieux à la suite d’une fuite dans le vestiaire italien

Les Italiens sur écoute.

Le sélectionneur de l’Italie, Luciano Spalletti, est revenu en conférence de presse d’après-match sur la qualification de la Nazionale pour les huitièmes de finale, obtenue après avoir arraché le nul dans la douleur face à la Croatie lundi soir (1-1). Mais, loin d’être apaisé, l’ancien entraîneur de Naples a été rendu furieux par une question d’un journaliste, qui lui a demandé si le changement de formation de l’Italie – qui est passée d’un 4-3-3 à un 3-5-2 – était le résultat d’un « pacte » entre les joueurs et l’entraîneur. Remonté, Spalletti a répondu sèchement : « Quel pacte ? Je parle aux joueurs, quel est le problème ? Est-ce un pacte pour les autres? C’est quelque chose qu’on vous a dit. Vous avez appris et dévoilé la composition ».

Le sélectionneur italien s’est donc visiblement plaint d’une fuite dans le vestiaire : « Il y a un environnement interne et un environnement externe. Celui qui fait partie de l’environnement interne et qui fait fuiter une information, c’est quelqu’un qui nuit à l’équipe nationale ». Le sélectionneur a fini par répondre à la question, en expliquant que la Nazionale s’était déjà entraînée en 3-5-2 en Italie, et que la décision de jouer avec ce système s’était prise après concertation avec les joueurs.

Spalletti n’était pas loin d’ajouter : « I know it was you, Fredo. You broke my heart. »

Fratelli di Germania