Olé ! Brest se rendra à Barcelone et recevra le Real Madrid

À l’abordaaaaaage !

Le tant attendu tirage au sort de la Ligue des champions a rendu son verdict ce jeudi, et les Pirates devront cravacher pour espérer continuer leur parcours au-delà du mois de janvier. Le Stade brestois se frottera au gratin européen pour sa première campagne continentale : le petit Poucet défiera les deux cadors de la Liga, le FC Barcelone à Montjuic et le Real Madrid en Bretagne. Le Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne, s’avance comme un autre morceau difficile à digérer. Le Shakhtar, Salzbourg, le PSV, le Sturm Graz et le Sparta Prague seront les autres adversaires des hommes d’Eric Roy.

Ils ne sont pas prêts pour l’enfer du Roudourou.

Les adversaires de Brest

FC Barcelone (E)

Real Madrid (D)

Bayer Leverkusen (D)

Shakhtar (E)

Salzbourg (E)

PSV Eindhoven (D)

Sturm Graz (D)

Sparta Prague (E)