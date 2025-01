Lens se laisse surprendre par Toulouse, Brest par Angers

Des buts et des surprises, lors de cette seizième journée de Ligue 1 : alors qu'Angers a réalisé la bonne affaire en battant le Stade brestois à domicile, Lens a vu Toulouse le battre sur la plus courte des marges et Strasbourg a renversé Auxerre. Comme quoi, tout reste à faire et à voir dans ce championnat.

Des buts partout, et des surprises : la Ligue 1 a été généreuse pour démarrer l’année.

Certainement remués par les différents dossiers qui entourent le mercato lensois, les Sang et Or ont chuté sur leur propre pelouse pour démarrer 2025 face à Toulouse (0-1). Entré en début de seconde période, David Pereira da Costa a rapidement laissé ses coéquipiers à dix après une semelle sur Djibril Sidibé (61e). Le début des ennuis pour le RCL, qui a ensuite concédé un penalty pour une faute de Malang Sarr sur un Zakaria Aboukhlal se faisant justice lui-même (0-1, 73e). Une très mauvaise opération pour les Artésiens, qui voient leur adversaire du jour revenir à hauteur au classement et qui ont aussi perdu Jhoanner Chávez en fin de match sur blessure.

Les résolutions ont bien mieux été adoptées par les Strasbourgeois, lesquels ont réussi à renverser une situation mal embarquée à la Meinau ce dimanche face à Auxerre (3-1). Hamed Junior Traoré, toujours aussi intéressant, a surpris les Alsaciens d’entrée de jeu (0-1, 14e). Mais ceux-ci ont réussi à égaliser juste avant la pause sur penalty grâce à Habib Diarra (1-1, 45e+4).

L’inattendue perf’ du Sco

Entré rapidement en jeu pour suppléer Sékou Mara, blessé, Félix Lemaréchal a donné l’avantage au Racing en seconde période (2-1, 59e) et Emanuel Emegha a tué le suspense en fin de partie (3-1, 87e). Strasbourg revient à un point d’Auxerre, justement, et se place dixième.

Le plus bel « exploit » de l’après-midi est signé Angers, qui a surpris Brest à Raymond-Kopa (2-0). Esteban Lepaul a ouvert la marque rapidement, bien placé à la retombée d’un centre de Carlens Arcus (1-0, 6e). Brest a longtemps poussé pour revenir, mais s’est fait prendre à son propre piège dans le temps additionnel du second acte avec un Ibrahima Niane placé à la limite du hors-jeu et finalement clinique pour tromper Marco Bizot (90e+5). Une bonne bouffée d’oxygène pour le SCO, qui passe quatorzième et sort de la zone rouge.

De quoi être assuré de finir le week-end devant Le Havre, qui clôturera cette journée en allant à Marseille ce dimanche.

Lens 0-1 Toulouse

But : Aboukhlal (73e) pour Toulouse

Exclusion : Pereira da Costa (61e) côté Lens

Angers 2-0 Brest

Buts : Lepaul (6e) et Niane (90e+5) pour le SCO

Strasbourg 3-1 Auxerre

Buts : Diarra (45e+4, SP), Lemaréchal (59e) et Emegha (87e) pour le Racing // Traoré (14e) pour l’AJA

