Un footballeur belge dénonce son arrestation musclée dans un avion

Une histoire qui fait froid dans le dos.

Ancien international espoir belge U21, Stéphane Oméonga (28 ans) évolue aujourd’hui en Israël, au Bnei Sakhnin depuis l’été 2023. Alors qu’il était à bord d’un avion censé l’amener de Rome à Tel-Aviv le 25 décembre dernier, le joueur formé à Anderlecht a partagé et dénoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux la vidéo de son arrestation à bord de l’appareil : « Un steward m’a approché pour un prétendu problème avec mes documents et m’a demandé de quitter l’avion », raconte-t-il d’abord, expliquant ensuite avoir été « menotté et sorti de force de l’avion », puis « jeté au sol et frappé », l’un des policiers appuyant même « son genou sur la tête » du footballeur.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Encore en état de choc, Oméonga dénonce aujourd’hui cette incroyable mésaventure, lui qui a ensuite été placé en détention pendant plusieurs heures dans « une pièce grise, sans nourriture ni eau, et laissé dans un état d’humiliation totale. À ma sortie, j’ai appris qu’un policier avait porté plainte contre moi pour des blessures prétendument causées lors de l’arrestation, alors que j’étais menotté. De plus, à ce jour, je n’ai reçu aucune justification de mon arrestation. »

Le joueur victime de discrimination ?

Une histoire invraisemblable sur fond de racisme, comme l’évoque l’ancien Diablotin : « En tant qu’être humain et père de famille, je ne peux tolérer aucune forme de discrimination. Cette arrestation n’est que la partie visible de l’iceberg. De nombreuses personnes qui me ressemblent ne peuvent pas trouver de travail, n’ont pas accès au logement ou ne peuvent pas pratiquer les sports qu’elles aiment, simplement parce qu’elles sont noires. »

Elle est belle, la magie de Noël.

Le meilleur tifo de l'histoire du football est...