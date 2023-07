La programmation TV de la reprise de la Ligue 1 est enfin connue

Il était temps.

L’attente a été longue concernant la publication du calendrier TV de reprise de la Ligue 1, mais c’est desormais chose faite. Prévue le 11 août prochain, la première journée est en effet désormais connue et pour ouvrir le bal comme il se doit, l’OGC Nice accueillera le LOSC avant que les autres équipes n’entrent en scène tout au long du week-end.

La programmation TV de la J1 est juste ici 👉https://t.co/jWe6J2JYQd — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) July 26, 2023

Le PSG, lui, entre en lice le samedi 12 août face à Lorient (21 heures), un peu après l’OM, défiant Reims au Vélodrome (17 heures). Le match du dimanche soir offrira un Strasbourg-OL.

À noter que les matchs OM-Reims et Nice-Lille peuvent encore être inversés. En effet, les Marseillais joueront leur tour de qualification de Ligue des champions face à Dnipro-1 ou au Panathinaîkos, le mardi 8 ou mercredi 9 août. Et si la première date est retenue par l’UEFA, alors la rencontre de Ligue 1 des Phocéens sera avancée au vendredi 11. Autre changement à prévoir : pour les amateurs du multiplex, il n’y aura plus que trois matchs le dimanche à 15 heures, en raison du retour au championnat à dix-huit clubs.

Cette fois, c’est bon, la saison peut reprendre.

Le PSG peut-il mettre Mbappé au placard pendant toute la saison ?