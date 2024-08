Une offre de John Textor pour le rachat d'un club de Premier League ?

Un Textor chez les Toffees ?

The Guardian révèle ce vendredi que le président de l’Olympique lyonnais, John Textor, a fait une offre pour acquérir la majorité des parts d’Everton. L’offre daterait du 1er juin, quand le club de Liverpool était encore en pourparlers exclusifs avec le Friedkin Group, propriétaire de l’AS Roma, pour un rachat du club. Mais le 19 juillet, le groupe américain s’est retiré des négociations, après avoir été refroidi par l’énorme dette des Toffees contractée auprès de 777 Partners, le premier candidat au rachat du club de Liverpool.

Textor serait désormais en discussions exclusives avec Blue Heaven Holdings, la société détenue par l’Anglo-Iranien Farhad Moshiri, actuel propriétaire des Toffees. Le hic, c’est que l’Américain s’est offert, en 2021, 45% des parts d’un autre club anglais, Crystal Palace, et qu’il devra les vendre s’il compte acheter Everton. Ce que l’homme d’affaires serait prêt à faire… à condition de les revendre plus chères qu’au moment de son achat. Après Botafogo, le RWD Molenbeek et l’OL, Textor pourrait donc investir dans une nouvelle écurie.

On va rire quand les joueurs vont passer de Botafogo à Lyon à Everton. Ou pleurer.

