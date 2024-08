Poignardé, le père de Lamine Yamal est sorti de l’hôpital

Plus de peur que de mal.

Poignardé mercredi dans sa ville de Mataró, en Catalogne, le père de Lamine Yamal est sorti de l’hôpital ce vendredi. Après avoir retrouvé ses proches, il a posté des messages sur les réseaux sociaux afin de remercier les policiers intervenus en marge de cette agression, notamment l’agent qui a « colmaté la plaie sur la poitrine par laquelle s’échappait le plus de sang ».

Après cette attaque, quatre personnes ont été arrêtées et ont comparu ce vendredi. La justice a maintenu l’un des suspects en détention provisoire et a remis les autres en liberté sous contrôle judiciaire. L’incident aurait débuté par une dispute avec plusieurs hommes, qui auraient provoqué Mounir Nasraoui en lui jetant de l’eau depuis un balcon, avant de lui asséner plusieurs coups de couteau quelques heures plus tard. Le père de l’ailier espagnol a pris une bonne résolution : « Je dois être plus calme pour le bien de tous. Pour moi et pour ma famille, je n’ai pas le choix. »

Ce n’est pas son fort d’être discret pourtant.

On connaît les raisons de l’agression du père de Lamine Yamal