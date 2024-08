Petit contretemps.

Pour son cinquième et avant-dernier match de préparation de l’été (elle défiera le Barça le 12 août), l’AS Monaco s’est inclinée face au Genoa (1-2) dans son centre d’entraînement. Les Monégasques ne comptent qu’une seule victoire pour le moment (face à Feyenoord, 1-3), et Adi Hütter n’était pas forcément très rassuré par ce qu’il a vu ce dimanche. « Nous ne sommes pas encore prêts, pas encore compétitifs à 100%. Mais la saison démarre dans 14 jours. Il faudra montrer davantage qu’aujourd’hui. Il y a plusieurs raisons qui expliquent que nous ne sommes pas prêts. Déjà, on doit marquer deux ou trois fois dans les 20 premières minutes. Dans ce cas, le match est totalement différent mais on ne le fait pas et derrière on encaisse le premier but. On entame en jouant notre style de jeu, mais ce qu’on fait derrière n’était pas bon tactiquement, nous étions trop loin les uns des autres. Il nous manque aussi plusieurs joueurs importants », a expliqué l’Allemand, dans des propos relayés par RMC Sport.

En instance de départ vers Milan, Youssouf Fofana n’a pas participé à la rencontre, mais il était présent en civil pour y assister. « Il ne lui reste qu’un an de contrat. Toutes les parties savent ce qu’il faut faire », a sobrement réagi Hütter à ce propos, lui qui a fait démarrer sa nouvelle recrue Lamine Camara pour ce match. « Il est encore jeune, peut-être un peu nerveux, ce qui l’a conduit à faire quelques erreurs, mais je ne doute pas de lui. Il a été un joueur clé avec le Sénégal, il faut être patient pour développer nos jeunes talents », a déclaré le technicien.

Rendez-vous dans deux semaines à Louis-II face à Saint-Étienne.

Amicaux : Brest battu par Naples, Monaco se rassure face au Feyenoord