Sainté 76, Rocheteau, Îles Féroés... Découvrez la collection de tirages photo So Foot de mars 2024

#1 – Tennis-ballon de l’équipe de France de foot, 1983

Dans le football, il y a les matchs. Et le reste du temps ? Du repos, des entraînements et des mises au vert. En sélection, ce n’est d’ailleurs qu’une longue mise au vert. Notamment pendant les compétitions internationales comme la Coupe du Monde ou l’Euro. Des moments de partage où peut se créer une réelle cohésion d’équipe, indispensable pour remporter des tournois majeurs. Didier Deschamps l’avait bien compris en 2018, privilégiant un esprit de groupe à des individualités. Mais il n’était pas le premier. La preuve avec ce cliché de Michel Platini et ses coéquipiers en plein tennis-ballon dans le cadre magnifique de Font-Romeu, au pied des montagnes, lors du stage de préparation à la Coupe d’Europe des Nations 1984. La suite, on la connaît : ils ramèneront à la France son premier titre international.

#2 – Photo d’équipe de Saint-Etienne, Coupe d’Europe 1976

Je vais vous parler d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où les Stéphanois étaient à une marche du toit de l’Europe. Un temps où aucun de nous n’aurait pu penser qu’un jour Saint-Étienne redescendrait en deuxième division… Sur cette photo, nous avons toute la génération dorée des Verts : Ivan Curkovic, Gérard Farison, Gérard Janvion, Christian Lopez, Osvaldo Piazza, Dominique Bathenay, Jean-Michel Larqué, Hervé Revelli, Patrick Revelli, Christian Synaeghel et, last but not least, monsieur Dominique Rocheteau. Ce groupe avait été stoppé l’année précédente par le Bayern Munich en demi-finale, mais cette fois, plus déterminés que jamais, ils se battront jusqu’au bout pour arracher le nul (0-0) face au PSV Eindhoven et enfin accéder (grâce à leur victoire à l’aller 1-0) à la finale de Coupe d’Europe. Malheureusement, ils se feront battre par leur bourreau de l’année précédente, le Bayern Munich, sur le petit score de 1 à 0.

#3 – Vue aérienne d’un stade des Îles Féroé, 2019

Voilà, c’est ça qu’on aime avec le football : peu importe où l’on se trouve, si l’on veut jouer au foot, on le peut. Et cette image du terrain de football du stade Eiði au bord de l’océan Atlantique, situé aux Îles Féroé, en est l’exemple parfait. Il se trouve au milieu de nulle part, mais si un touriste s’y perd, il peut se faire quelques tirs dans les filets. Certes, on ne va pas vous mentir, les conditions pour jouer sur ce terrain sont catastrophiques car il est soumis à un vent constant et à quelques éclaboussures dues aux vagues de l’océan. Raison pour laquelle, lors de sa construction, les Féroïens ont installé un terrain synthétique plutôt que de l’herbe. D’ailleurs, pour anecdote, aujourd’hui il est possible de louer le terrain et d’y installer sa caravane pour y séjourner pendant vos vacances !

#4 – Fans entassés du Dynamo Dresde, 1975

On reprend les bonnes vieilles habitudes avec une photographie en noir et blanc. Et comme vous l’avez vu plus haut, il s’agissait du vote Instagram. Votre vote. Et il semble que son côté esthétique autant que drolatique de ces supporters entassés et pour certains juchés sur des chaises ou bancs pour regarder la victoire de leur équipe du Dynamo Dresde en DDR Oberliga ait fait pencher la balance (autant qu’il nous a fait craquer) face au cliché entre ombre et lumière des supporters munichois. Et on vous comprend. On avait fait un petit sondage en interne dans la rédac et ce cliché des tribunes du match de 1975 entre le SGDD et le FC Carl Zeiss Jena emportait tous les suffrages.

Coffrets collector avec chaussettes :

Un mot avant de vous quitter pour vous parler de nos coffrets collectors avec chaussettes Copa. La marque hollandaise fait des maillots iconiques (que nous vendons aussi dans des coffrets), mais pas que. Leurs habits de pieds (sic) sont tellement chanmés qu’on a décidé de les proposer en édition limitée avec quelques uns de nos meilleurs livres ou magazines, quand ceux-ci ont un lien. On vous présente donc notre coffret sobrement intitulé « Gardiens de buts des 90’s » 🧤

Autre petite pépite imaginée rien que pour vous : ce coffret Diego Maradona avec les chaussettes aux motifs de ses maillots les plus emblématiques. L’Argentine bien sûr, Boca évidemment et le Napoli forcément. Le tout agrémenté du magazine hommage de 484 pages que nous avions sorti le jour de sa mort.

Enfin nous avons flashé sur leurs chaussettes aux couleurs des sélections nationales. Vous trouverez de l’Angleterre, de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Italie et donc les Pays-Bas. Classe n’est ce pas ?

