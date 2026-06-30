Zlatan Ibrahimović, dernier supporter de la Suède

À l’aube de cet alléchant France-Suède, Zlatan Ibrahimović ne semble pas plus décidé que ça à envoyer du soutien à l’équipe dont il a été l’idole pendant plus de 20 ans. Pire, il ne cesse d’encenser les Bleus. Désormais consultant chez Fox News, l’ancienne star de l’AC Milan se serait-elle lassée d’un amour trop platonique ?

Le costard bien taillé, la cravate ajustée, les cheveux parfaitement gominés et un titre sans gloire d’employé du mois : Zlatan Ibrahimović fait le show chez Fox News. Après la qualification de sa Suède en seizièmes de finale de Coupe du monde, le géant à la langue bien pendue a glissé quelques mots doux… pour l’équipe de France, adversaire des Blågult. « Je ne vois pas beaucoup d’équipes capables de les battre, explique-t-il après la prestation des Bleus face à la Norvège (1-4). La seule chance pour un adversaire, c’est quand ils se relâchent et qu’ils s’éteignent. […] C’est une équipe à regarder. Ils sont favoris pour gagner la Coupe du monde. Ils évoluent tout simplement à un autre niveau. » Alors que le bonhomme aux 122 sélections devrait au moins insuffler une once d’espoir à ses copains jaune et bleu, il semblerait que la tendance soit tout autre.

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Le plus grand supporter des Bleus ?

Sans raccourci, l’amateur d’arts martiaux le clame haut et fort : Kylian Mbappé – son successeur au PSG – et ses copains font du grand art. « Tout peut arriver, c’est la phase à élimination directe et ils ne devraient pas faire preuve d’excès de confiance, mais si vous regardez les trois matchs, ils ont l’effectif le plus complet, a balancé le natif de Malmö sur le plateau de Fox Sports. Les joueurs brillent. Les Parisiens ont brillé aujourd’hui. Le gardien a fait des arrêts, il brille aussi. […] S’ils le veulent, ils peuvent gagner. Ils ont les meilleures chances de tout gagner. » Comme si ça ne suffisait pas, l’ancien buteur du PSG a continué de déclarer sa flamme à la bande de Didier Deschamps qui lui en met plein les mirettes.

C’est le plus dur pour un entraîneur, de faire jouer toutes ces stars ensemble, les faire travailler ensemble… Pourtant, ils sont connectés. Le Z

Après avoir ciré les pompes de Mike Maignan puis de Manu Koné (qui est selon lui aussi bon qu’Adrien Rabiot avec l’AC Milan), le meilleur buteur de la sélection suédoise kiffe le fait que la France n’a « pas qu’une star, mais plusieurs, qui combinent ensemble désormais. Thierry (Henry, son collègue de plateau) voulait voir jouer Michael Olise en 10, et c’est le cas. Ousmane Dembélé est sur l’aile. Ils tirent le meilleur de leurs qualités maintenant. Ce n’est pas simple de faire jouer toutes ces stars. C’est le plus dur pour un entraîneur, de faire jouer toutes ces stars ensemble, les faire travailler ensemble… Pourtant, ils sont connectés. » Toute personne suivant un minimum le foot sait que la France est grande favorite face à une équipe miraculée. Cependant, tenter de rassurer les pauvres Suédois qui ont les chocottes avant d’affronter les vagues bleues ne paraît pas dans les cordes de Zlatan, qui était pourtant de la partie et même buteur lors du dernier duel entre les deux nations dans un tournoi majeur, à l’Euro 2012.

Partout pour les autres, absent pour les siens

D’autres déclarations du gaillard mettent aussi la puce à l’oreille quant à un brin d’amertume vis-à-vis de la Suède : le choix des équipes qu’il supporte. Né d’une mère croate et d’un père bosnien, l’ex-attaquant gratte désormais l’affection des deux pays en affirmant d’abord son soutien aux Vatreni puis en se montrant ému aux larmes à la suite de la qualification de la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale. Des sorties médiatiques qui ne font pas tant kiffer que ça les supporters de ces nations selon ce qui est sorti sur les réseaux sociaux. « Tu es un vendu, ton père est bosnien » et « Il aurait aussi pu dire qu’il soutenait la Bosnie » du côté des Zmajevi, « Tu aurais dû jouer pour nous à ton époque, on aurait pu gagner la Coupe du monde 2018 » et « Imaginez ce que la Croatie aurait pu devenir avec Mandžukić et Modrić derrière Zlatan. » dans le camp croate. Courir plusieurs lièvres à la fois n’est visiblement pas le fort de Zlatan : pourquoi se donne-t-il tant de peine ?

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Alors qu’il semble engagé sur de nombreux fronts, le consultant au grand pif est aux abonnés absents en ce qui concerne la Suède. Nouveau signe d’une éventuelle rancœur, la nouvelle grande gueule des plateaux télé a préféré assister à l’évènement UFC Freedom, un combat de MMA organisé à la Maison-Blanche pendant que ses compatriotes engloutissaient la Tunisie (1-5). Classé deuxième plus grand sportif suédois de l’histoire derrière le tennisman Björn Borg, par le quotidien Dagens Nyheter en 2014, Zlatan avait rétorqué : « Merci, mais arriver deuxième, c’est comme arriver dernier. » Douze ans plus tard, le type reste fidèle à lui-même : partout à la fois, sauf là où on l’attend. Il finit peut-être par n’être vraiment nulle part, si ce n’est au centre de l’attention, son habitat naturel.

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