354€ à gagner avec Rennes & la Lazio !

Après le combiné passé jeudi, retrouvez notre combiné sur les matchs du week-end

Rennes - Bordeaux :

Lazio Rome - Genoa :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Rennes et de la Lazio Rome dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez de 100€ chez Betclic SANS CONDITION

Profitez de votre 1er pari remboursé de 150€ chez ParionsSport

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une situation très préoccupante, Bordeaux vit une fin de championnat particulièrement mouvementée. Lâchés par leur actionnaire King Street, les Girondins sont également à la dérive sur le plan sportif et n'en finissent pas de se rapprocher de la zone rouge. Ils occupent aujourd'hui le 16rang de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur le 18ème. Le plus inquiétant est bien évidemment la dynamique catastrophique des hommes de Jean-Louis Gasset. Sans solution, ils ont perdu 11 de leurs 13 derniers matchs de championnat et restent sur une nouvelle fessée concédée chez un concurrent direct pour le maintien Lorient (4-1). En face, Lorient est toujours en course pour s'adjuger un strapontin européen. Depuis l'arrivée sur le banc de Bruno Genesio, le club s'est complètement relancé dans ce championnat. Invaincus lors des 6 dernières journées (5 victoires et 1 match nul), les Bretons sortent de 2 prestations très abouties à Angers (0-3) et contre Dijon (5-1). En déplacement chez des Bordelais à la dérive, Rennes peut étendre sa série d'invincibilité de empochant les 3 points ce dimanche.A l'image du précédent exercice, la Lazio Rome fait à nouveau bonne figure cette saison. 6de Serie A avec 1 match de moins et 5 points de retard sur l'équipe occupant la 4place, lesn'ont pas abandonné l'idée de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ils impriment d'ailleurs un rythme d'enfer depuis quelques semaines. Les partenaires de Ciro Immobile se sont imposés à 6 reprises lors des 7 dernières journées, pour 1 revers concédé à Naples. De son côté, le Genoa est actuellement 13de Serie A mais n'est pas encore assuré de conserver sa place au sein de l'élite (5 points d'avance sur la zone rouge). Les coéquipiers de Mattia Destro n'ont gagné que contre des mal classés (Parme et Spezia) lors de leurs 12 derniers matchs de championnat. Dans son antre, la Lazio Rome peut confirmer ses belles dispositions actuelles en rendant compte de sa suprématie présumée sur le Genoa ce dimanche.- 2,40 chezqui vous offre- 2,36 chezqui vous offre- Rentrez-bien le codedans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner(240€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de paris gratuits pour miser- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin de ces matchs- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits pour miser- Ces 150€ vous sont versés en 2 temps, 30% à la fin des matchs et 70€ dès la validation de votre compteavecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui offre un bonus EXCLUSIF de 120€ (au lieu de 100€) aux lecteurs de SoFootavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un bonus de 100€avecqui vous offre 10€ SANS DEPOT + un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 150€ remboursésavecqui vous offre un bonus ENORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 120€