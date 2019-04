236€ à gagner avec Manchester City, Bilbao & le derby de Gênes

Après le combiné C1 de milieu de semaine, on vous propose un nouveau combiné sur les matchs du week-end

1

Crystal Palace - Manchester City :

Bilbao - Rayo Vallecano :

Sampdoria - Genoa :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Bilbao et de Manchester City, et le pari "Victoire Sampdoria ou match nul" dans un pari combiné, la cote atteindra :

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Décevant cette semaine sur la pelouse de Tottenham en 1/4 de finale de Ligue des champions, Manchester City ne peut se permettre de lâcher ce match de championnat. 2de Premier League avec un match et 2 points de retard sur le leader Liverpool, lesse montrent intraitables en championnat depuis de nombreuses semaines. Ils se sont ainsi imposés à 12 reprises lors des 13 dernières journées, pour 1 défaite. Absent cette semaine en C1, l'international portugais Bernardo Silva, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League cette saison, devrait être a priori de retour ce week-end pour fluidifier le jeu mancunien. En face, Crystal Palace, 12du classement avec 11 points d'avance sur la zone rouge, s'apprête à vivre une fin de saison sans véritable enjeu. Les partenaires de Wilfried Zaha rencontrent en plus des difficultés à bien figurer devant leurs fans (18bilan à domicile).Lors de la 1partie de saison, Bilbao a dangereusement flirté avec la zone de relégation mais le changement d'entraîneur a permis à l'équipe de se redresser au classement. Les Basques sont actuellement 8de Liga et ne concèdent que 3 unités de retard sur la 6place, qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Sur les 17 dernières journées, Bilbao présente un bilan de 9 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. Très convaincants à San Mames, les partenaires d'un Inaki Williams retrouvé (3 buts lors de ses 4 derniers matchs) n'ont plus perdu à la maison depuis le 5 octobre dernier. Récemment, Bilbao a notamment battu l'Atletico Madrid et tenu en échec le Barça dans son antre. Opposés à une formation du Rayo Vallecano relégable et défaite lors de ses 5 derniers déplacements, les hommes de Garitano pourraient l'emporter ce dimanche.de Serie A avec 6 points de retard sur la 6e place, la Sampdoria peut encore croire en une qualification pour la prochaine Ligue Europa. Pour cela, l'équipe doit l'emporter ce dimanche dans le derby de Gênes, que la Samp n'a plus perdu depuis octobre 2016 (soit 5 rencontres). Après avoir aligné 4 succès en 5 rencontres, les hommes de Marco Giampaolo ont déçu en s'inclinant contre 2 concurrents directs à l'Europe lors des 2 dernières journées, le Torino (1-2) et la Roma (0-1). De son côté, le Genoa doit encore assurer son maintien. Victorieux à une seule reprise lors des 7 dernières journées, les partenaires de l'ancien Bordelais Lukas Lerager tournent au ralenti depuis quelques semaines et se sont rapprochés de la zone de relégation (6 points d'avance). Avec un Fabio Quagliarella en feu encore cette saison (21 réalisations), la Samp devrait au moins tenir le nul dans ce derby.