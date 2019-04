248€ à gagner avec Liverpool & Barcelone

Liverpool - Porto :

Manchester United - Barcelone :

Si vous misez sur les victoires de Liverpool et de Barcelone dans un pari combiné, la cote atteindra :

Finaliste malheureux de cette Ligue des champions l'année dernière, Liverpool réalise une nouvelle saison convaincante sous les ordres de Jürgen Klopp. Toujours aussi impressionnants sur le plan offensif grâce au trio Salah-Mané-Firmino, less'appuient en plus désormais sur une belle imperméabilité défensive (meilleure défense de Premier League). Le club de la Mersey occupe la tête de son championnat avec un match de plus et 2 points d'avance sur son dauphin et, avant de disputer ces quarts de finale de C1, l'équipe a écarté, au tour précédent, l'un des candidats au titre, le Bayern Munich. De son côté, Porto a déjoué tous les pronostics pour se hisser à ce niveau de la compétition. Après être sortis d'une poule abordable, les hommes de Sergio Conceiçao ont ensuite écarté une formation de la Roma très décevante cette année mais en perdant son match aller à l'Olimpico.Après avoir créé la surprise face au PSG au tour précédent, Manchester United est maintenant confronté à Barcelone, un autre favori dans cette Ligue des Champions. La qualification obtenue face à Paris est autant due à une réussite maximale qu'aux insuffisances mentales des hommes de Thomas Tuchel. En face, Barcelone est en mission cette saison après avoir été battu dès les quarts de finale de C1 lors des 3 dernières éditions. Emmenés par un Léo Messi exceptionnel, lesapparaissent assez supérieurs à leurs adversaires du jour. Déjà battus par le PSG à Old Trafford, lesapparaissent moins convaincants depuis quelques semaines, comme en attestent les 3 revers concédés lors de leurs 4 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues.