Castolo, le silence n’est pas un oubli

Légende du PES United avec lequel il a gagné bon nombre de Ligues des Master, Castolo coule discrètement des jours paisibles dans son Brésil natal. Loin des caméras et de ses anciens coéquipiers avec qui il a parfois eu des relations compliquées, le gamin de Rio restera le dernier garant du Joga Bonito, sur et en dehors du terrain. Portrait.

Boy from Ipanema

Entre bromance lusophone et amour des femmes

Par Swann Borsellino

Seuls quelques kilomètres de D4096 séparent Manosque de la commune de Sainte-Tulle. En s’aventurant un peu plus loin dans cette ville d’un peu plus de 3000 âmes, on aperçoit des dos d’âne à en faire cauchemarder nombre de bas de caisse et le Parc municipal des sports Max Trouche, où les robustes platanes offrent de l’ombre aux boulistes et à leurs bouteilles de Cristaline remplies de Ricard, posées sur le sol avec une minutie semblable à celle de Rafael Nadal. Il faut ensuite s’armer d’un peu de courage pour grimper le chemin de Saint-Jacques et ses allures de col de quatrième catégorie du Tour de France. Mais après l’effort vient le réconfort. Chapeau de paille vissé sur un crâne que les cheveux ont décidé de déserter et cigare dans le bec, monsieur Espimas accueille les fesses posées dans une belle chaise à bascule. Fier de son jardin verdoyant, l’homme propose un verre d'Henri Bardouin – «» – et pose son regard là où il semble se sentir le mieux : dans le vide. Pour contempler le temps qui passe, certainement, car c’est bel et bien un mélancolique qui ouvre les portes de son mas en ce beau jour de printemps. «– il montre un tatouage avec le trophée sur son avant-bras.» Les yeux brillent et l’intense soleil du Luberon n’y est pour rien. Joueur de devoir, milieu de terrain travailleur, Espimas se qualifie lui-même de «» : «» Meilleur ami du Brésilien à l’époque, le Français admet l’avoir «» . Retourné dans son Brésil natal, l’ancienne gloire dubalaye les demandes d’interview d’un revers de main comme pour ne pas remuer le couteau dans une plaie béante : celle de la nostalgie. Comme pour ne pas remuer un passé aussi lourd que glorieux : celui du dernier garant du. Espimas, lui, met ses deux espadrilles dans le plat : «» C’est ça, Castolo : beaucoup d’amour.L’amour d’un grand-père, d’abord : Wellington De Azevedo. Né de l’amour risqué entre un baron du narcotrafic et une adolescente qui aurait pu inspirerà MC Solaar, celui que les Brésiliens connaissent comme Luis de Lima de Araujo est élevé par Wellington à la suite du décès précoce de ses deux parents dans ce que la police carioca a classé comme «» . Homme de valeur, le grand-père décide d’élever le. Le gosse a 4 ans, il grandira dans un environnement aussi sain que loufoque. Connu comme le «» , Wellington De Azevedo est un précurseur dans le domaine de l’art sur sable. Les mains abîmées par des années de travail et le citron vert de la caïpirinha, l’homme de 83 ans reçoit au Poste 9 de la célèbre plage d’Ipanema, les pieds dans le sable, évidemment. «eighties."posto 9".» S’il montre volontiers quelques photos de ce que son petit-fils appelait des «» , le vieil homme sait de quoi on veut lui causer. «» Et si très vite, au cours de partie de, beaucoup se rendent compte que Luis, comme Cesaria Evora, est une diva aux pieds nus, Wellington se souvient plutôt des moments où le gamin «» . «» , ajoute-t-il. La relation entre le grand-père et le petit-fils va même plus loin. Le 22 mai 1984, alors que le jeune footballeur n’a que six ans, De Azevedo est sacré champion du monde de châteaux de sable à la maison, sur la plage d’Ipanema. En plus d’une coquette somme d’argent, il gagne un surnom : «» , le grand château. De manière quasiment immédiate, Luis devient «» – il deviendra ensuite «» puis «» en hommage à celui qui l’a élevé –, le petit château. Un surnom qui le suit jusqu’à chez les jeunes de Flamengo, où il joue aux côtés d’une autre légende du football carioca : Adriano Quelquessuffisent à convaincre les gamins du bas de la favela de Vidigal de vous emmener plus haut à moto. Sans casque, évidemment. Ici, la vue est à couper le souffle et il n’y a guère que l’ombre faite par le ventre de l’homme qui assure le comité d’accueil pour rendre l’air à peu près respirable. Le gaillard ouvre une canette d’Antartica, bière locale frappée de deux pingouins, et tend sa grosse paluche. «» Originaire de Vila Cruzeiro, où le père de Castolo a grandi, la légende de l’Inter a établi domicile à Vidigal et prend cinq minutes pour parler de son compatriote et ancien partenaire au centre de formation. «» Des collègues qui garderont de Castolo un souvenir impérissable, mais qui ne sont pas tous aussi bienveillants qu’Espimas au moment d’évoquer le cas du buteur en série.» Il fait semblant de chercher ses mots avec la modestie qui le caractérise. Mais il les trouve comme il a toujours trouvé ses coéquipiers sur la pelouse. Devenu entraîneur du Benfica,Minanda, meneur de jeu emblématique du, rigole encore de l’arrivée de Castolo dans le club où il était le leader technique. «» Seul lusophone de l’effectif, Minanda est et restera l’ami d’un joueur pétri de talent, mais parfois isolé au sein d’un vestiaire qui n’appréciait pas toujours son comportement. Directeur sportif à Reims, Valeny a troqué son short court pour le costume. Mais ses souvenirs sortent aussi aisément de sa bouche que son élégant mouchoir en tissu de sa poche de devant : «» . Le mot est violent, mais a le mérite d’être posé. De ceux qui aimaient Huylens et Burchet, Ordaz, qui a passé de nombreuses saisons sur le front de l’attaque avec Castolo, a énormément pris sur lui. Rentré dans son Espagne natale, où il coule des jours paisibles, il sort la sulfateuse : «» Amer, Ordaz a des raisons de l’être. En effet, si le personnage Castolo divise, c’est en grande partie à cause de son comportement en dehors du terrain. Non, pour le Brésilien,n’est pas un recueil de poèmes de Guillaume Apollinaire. Non, pour le Carioca, une mine n’est pas une frappe de trente mètres. Le Brésilien aimait la fête et la fête le lui rendait bien, si on en croit Adriano , pas le dernier à lever le coude : «» Le bonheur, c’est à peu de choses près ce que vivait Ordaz avec sa conjointe, Maria, brillante avocate à Madrid. Mais le buteur a encore frappé. «» , sabre Ordaz. Présent ce soir-là, Espimas lui pardonnerait presque : «» S’il a préféré garder l’anonymat, un membre éminent de cette grande équipe dit le contraire : «Si ses cheveux longs sont tombés, le ventre d’Espimas a poussé, comme pour partager un dernier quelque chose avec celui qui «» . Au fond, si aujourd’hui, Castolo préfère l’anonymat au Brésil, c’est peut-être parce qu’il sait qu’il n’était pas si bon, pas si sympa et pas si indispensable, mais qu’il a été celui qu’il a été et que le silence ne sera jamais un oubli. La preuve : le doigt pointé vers un rocking chair qui vient tout juste de passer à l’ombre, Espimas se remet une rasade de Bardouin et dit : «» Comme il y aura toujours une place pour Castolo dans le cœur d’une génération. Putain de nostalgie.