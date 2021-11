Nan, mais Djaló quoi !

Solide depuis la blessure de Sven Botman mi-octobre, Tiago Djaló rassure son monde et postule pour s’installer durablement au sein de la charnière lilloise à court-terme. Cela tombe bien, le LOSC a besoin de lui dès ce mardi soir face à Salzbourg (21h) en Ligue des champions.

« C’est un garçon d’avenir »

Fini les dépannages

L’inattendu provoque parfois des déceptions, mais souvent aussi de belles surprises. L’affirmation de Tiago Djaló, international espoir portugais de 21 ans et défenseur central au LOSC, en est bien une. Promis au banc en début de saison ou à évoluer sur un côté, comme l’an passé où la paire José Fonte-Sven Botman avait déjà rayonné sous Christophe Galtier, le jeune international espoir portugais enchaîne les bonnes prestations depuis sept matchs dans le Nord au point de devenir aujourd’hui une évidence pour Jocelyn Gourvennec. Bingo, avec la venue du Red Bull Salzbourg et de sa flèche Karim Adeyemi devant , le LOSC aura bel et bien besoin d’un grand Djaló pour espérer faire un grand pas vers les huitièmes de C1. Une phrase impensable en début de saison, et pourtant.Au cœur du mois d’octobre, le masque était tombé sur le visage de Jocelyn Gourvennec au moment où la nouvelle de la blessure de Botman avec les espoirs néerlandais s’était affichée sur l’écran de son smartphone. Au moment d’expliquer que ce serait donc avec Tiago Djaló qu’il accueillerait le Séville FC en Ligue des champions, l’entraîneur nordiste jouait la carte de la confiance devant les journalistes :(...)Pour le moment, Djaló lui donne raison, et affirmer le contraire serait une hérésie. Mieux : il monte en puissance match après match, et sa dernière sortie à Monaco (2-2) est sans aucun doute sa meilleure performance depuis son arrivée au LOSC à l’été 2019.Pratiquement impassable derrière, auteur de plusieurs sauvetages décisifs dont un sur sa ligne devant Kevin Volland, il comble à la perfection le déficit (logique) de vitesse et de puissance d’un José Fonte vieillissant qui brille davantage aujourd’hui par sa lecture du jeu et son expérience. Mais résumer Djaló à un garde du corps prometteur serait erroné. En Ligue 1, c’est lui qui a ouvert le score face à Angers le 6 novembre dernier (1-1) et, face aux Monégasques, c’est encore de lui qu’est venu le second but de Jonathan David. Sa sortie de balle suivie d’une ouverture millimétrée pour le buteur canadien du LOSC a prouvé que Djaló prenait confiance et qu’il est aujourd’hui un gars sur lequel on peut se reposer. Pour preuve, son début de mandat à la tête de la défense lilloise qu’a salué récemment son coach :Comment expliquer alors d’avoir attendu aussi longtemps pour voir Djaló à ce niveau ? C’est tout d’abord une question d’opportunité qui ne s’est pas présentée. Sous l’ère Galtier, le jeune Portugais était beaucoup plus utilisé comme latéral plutôt que dans l’axe. Pour L’Équipe , Christophe Galtier expliquait d’ailleurs les raisons de son choix :, explique au quotidien l’actuel coach de l’OGC Nice.Sa vitesse et safont néanmoins de lui une troisième roue du bicycle faible : l’an dernier, Djaló a pris part à 17 rencontres de l’épopée qui a mené les Dogues sur le toit de l’Hexagone.Cette nouvelle saison lilloise n’avait pourtant pas très bien commencée pour lui. En amical cet été face à Courtrai (1-1), Djaló s’était fait remarquer surtout pour une embrouille avec Xeka qui avait valu une exclusion aux deux Portugais avant de dépanner... arrière droit sur le début de saison. Mais ces premières semaines à se chercher semblent aujourd’hui loin derrière l’espoir portugais (6 sélections) qui espère maintenant permettre au LOSC, en jouant à son véritable poste, d’enchaîner des succès qui ne cessent de lui échapper., écrivait Djaló sur les réseaux sociaux après le nul à Monaco. Gagner le rendez-vous du soir serait en effet une bonne manière de réagir.

Par Andrea Chazy, à Lille