Steven Pienaar, Zlatan et le car de l'Ajax en flammes

Lors de ses jeunes années à l'Ajax, Steven Pienaar a été marqué par un déplacement à Groningue. La veille du match, à l'hôtel, le Sud-Africain partage la chambre avec Van der Vaart et Ibrahimović. Les trois lascars regardent la télé après le dîner et s'endorment, mais ils sont réveillés à une heure du matin quand quelqu'un tambourine à la porte. Le médecin du club, en pyjama, vient les avertir que le car des Lanciers est en feu !, raconte Pienaar dans une interview à The Athletic , reprend le joueur qui a fait les beaux jours de l'Ajax et d'Everton."Ne pars pas comme ça, tu dois aussi prendre mon sac !"Et la moitié de l'équipe a dû patienter dans le froid devant l'hôtel. Une heure et demie plus tard, Zlatan et son coéquipier/groom ont pu retourner dormir., conclut Pienaar, qui garde surtout des bons souvenirs de cette époque, avec deux titres de champion des Pays-Bas et beaucoup de soirées devant la PlayStation avec Ibra.