Romário de retour au PSV pour y laisser les empreintes de ses pieds

Romário has been inducted into the PSV Hall of Fame ??pic.twitter.com/x0E5wkDlR8 — ⋆?????????? ?? (@Neymoleque) November 13, 2022

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Béni soit les pieds de l'homme aux 129 buts en 148 matchs.Romário a été élu légende numéro un du club du PSV Eindhoven et a été invité samedi dernier dans son ancien jardin du stade Philips Sport Vereniging. Un quart d'heure avant le début du match PSV-AZ, le publica pu célébrer son ancien buteur, avec au programme des applaudissements à foison et surtout,( « le petit » ) s'est fait prendre ses empreintes de pieds.En cinq saisons passées au PSV Eindhoven, de 1988 à 1993, le légendaire buteur brésilien a pris soin de bichonner les supporters du PSV : trois fois champion d'Eredivisie, deux fois vainqueur de la Coupe KNVB et une fois vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas.Les sourires ont vite été remplacés par des grimaces, puisque 90 minutes plus tard, le PSV s'inclinait 1-0 face à l'AZ et laissait donc l'Ajax et Feyenoord leur chiper la première place.