Rennes sort par la grande porte contre Leicester

Rennes (4-3-3) : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Martin (Tait, 58e), Santamaria, Majer - Bourigeaud, Laborde, Terrier (Guirassy, 68e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Leicester (4-3-3) : Schmeichel - Justin, Amartey, Fofana, Thomas - Tielemans, Ndidi (Maddison, 60e), Dewsbury-Hall - Albrighton (Lookman, 12e), Iheanacho, Barnes. Entraîneur : Brendan Rodgers.

CG, au Roazhon Park

Lan'a pas eu lieu.Le Stade rennais est passé tout proche de l'exploit dans un Roazhon Park incandescent, ce jeudi soir, en s'imposant contre Leicester (2-1) après avoir perdu 2-0 à l'aller. Les Bretons ont démarré très fort la partie, Bourigeaud faisant exploser une première fois le public rennais en reprenant de près un centre en force de Terrier. Dans une rencontre à l'intensité digne d'une Coupe d'Europe, les hommes de Genesio ont maîtrisé le premier acte, laissant Leicester contrer et chauffer les gants du jeune Alemdar, 19 ans, et très rassurant. Leicester n'est cependant pas revenu sur le terrain avec son bloc bas au retour des vestiaires. Pire, les Rennais ont reculé en subissant la pression anglaise.Résultat : les visiteurs ont ont profité de leur temps fort et Fofana est venu couper de la tête le ballon pour tromper Alemdar et signer son retour à la compétition avec un but égalisateur. La douche froide pour les Rouge et Noir, qui ont longtemps peiné dans le second acte, ne se procurant aucune occasion et s'agaçant face au vice britannique. Tout cela avant un dernier quart d'heure de folie pendant lequel Tait a réveillé les siens avec un entrée parfaite récompensée par un but d'une frappe limpide après une remise astucieuse de GuirassyLa suite, c'est une ambiance incroyable et une pression de tous les instants sur la cage de Schmeichel, impérial devant Guirassy et chanceux de voir le tir de Santamaria filer à côté du cadre. Les regrets sont rennais, surtout après une fin de partie tendue et marquée par des décisions arbitrales qui feront causer, notamment une main non sifflée dans la surface sur la dernière action bretonne. Après un succès mérité (2-1) et une prestation très louable, Rennes sort de la Ligue Europa Conférence par la grande porte, mais pourra se mordre les doigts de ne pas avoir su faire mieux sur la double confrontation.Et maintenant, place à l'objectif podium en championnat.