Pronostic Valenciennes Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes sur sa lancée face à Dunkerque

Loin d'avoir atteint ses objectifs initiaux l'an passé, Valenciennes avait en plus connu de forts problèmes avec ses supporters, mécontents des choix de la direction du club. Le début de saison guère convaincant des nordistes ne les aura certainement pas rassuré. En revanche, le VAFC s'est parfaitement repris lors des dernières rencontres en alignant trois succès consécutifs face à Bastia (2-1), Dijon (0-1) et Caen (1-2). Ces résultats ont fait progresser Valenciennes, qui se retrouve désormais calé en milieu de tableau à la 10place, avec 15 points, soit 6 unités de plus que le premier relégable. Depuis le début de la saison, Robail est le meilleur élément de son équipe avec 4 buts et 2 passes décisives.

Pour son retour en Ligue 2 l'an dernier, Dunkerque a assuré l'essentiel en obtenant son maintien. Cependant, les Nordistes ont dû lutter toute la saison, pour finalement assurer leur place lors de la dernière journée. Lors de l'intersaison, le club a confié l'équipe à Romain Revelli. Ses débuts ont été compliqués puisque son équipe a aligné 9 journées sans le moindre succès. La formation nordiste s'est reprise avant la trêve internationale en s'imposant deux fois consécutivement face à Pau (1-2) et à domicile contre Bastia (2-0). Ces succès permettent à Dunkerque de pouvoir espérer se maintenir, puisque les hommes de Revelli ne comptent qu'un point de retard sur Dijon et Bastia, premiers non relégables. Mais au-dessus depuis le début le saison, Valenciennes devrait poursuivre son excellente série et aligner une 4victoire consécutive face à Dunkerque dans ce derby du Nord.