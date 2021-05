Pronostic Valence Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone fait le job à Valence

Après avoir connu un mercato estival marqué par le départ de nombreux joueurs, le FC Valence vit un exercice compliqué. Le club Ché végète en seconde partie de tableau à la 14place avec 6 points d'avance sur Elche, Valladolid. Les Valencians finissent difficilement la saison et restent sur 5 journées sans la moindre victoire avec deux défaites face à Cadix (2-1) et Osasuna (3-1), pour des nuls contre la Real Sociedad (2-2), le Betis (2-2) et Alaves (1-1). A défaut de récolter des points, les partenaires de Kevin Gameiro offrent des rencontres plaisantes avec plusieurs buts à chaque fois. Lors du match aller, Valence avait profité de la passivité barcelonaise pour décrocher le point du match nul au Camp Nou (2-2).

Depuis cette rencontre, le FC Barcelone a passé la vitesse supérieure au point d'être revenu dans la course pour remporter le titre de champion. Largement distancé par l'Atlético en première partie de saison, le club blaugrana a profité de son excellente année 2021 mais aussi du passage à vide des Matelassiers, pour revenir sur leur adversaire. De plus, le club catalan est monté en puissance et réalise des prestations nettement plus convaincantes que lors des six premiers mois. Cette bonne phase coïncide aussi aux repositionnements de De Jong, Messi et Griezmann, grands artisans du retour en forme du Barca. En pleine bourre, le Barca est allé s'imposer à Villarreal le week-end dernier grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, dont un petit bijou. En revanche, lesse sont inclinés en milieu de semaine face à Grenade (1-2). Dans l'obligation de réagir, les Barcelonais devraient se sortir du piège tendu par Valence pour s'imposer avant le choc de la prochaine journée face à l'Atlético Madrid.