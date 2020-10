Pronostic Ukraine Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations A

L’Allemagne face à une Ukraine amoindrie

A l'heure d'affronter l'Allemagne dans le cadre de la Ligue des Nations, l'Ukraine fait face à une cascade d'indisponibilités. Face à la France en amical, la sélection de Shevshenko a été contrainte de faire appel à un gardien retraité pour combler les absences de 3 gardiens touchés par le Covid. De plus, lane peut pas compter sur des éléments importants comme Zinchenko, Konopliyanka, Marlos ou Junior Moraes. La responsabilité du jeu ukrainien devrait reposer sur les épaules du joueur de l'Atalanta, Malinovskiy et de celui de West Ham, Yarmolenko. Ces absences se sont faites ressentir lors du match amical face à la France. Les champions du Monde ont surclassé l'Ukraine (7-1). Les hommes de Shevchenko se sont qualifiés pour le prochain Euro en terminant premier de leur groupe devant le Portugal et la Serbie. En Ligue des Nations, l'Ukraine a dominé la Suisse (2-1) avant de s'incliner lourdement face à l'Espagne (4-0) sur ses matchs de septembre.

De son côté, l'Allemagne a réalisé un parcours quasi parfait en éliminatoire de l'Euro. Les hommes de Joachim Löw ont seulement perdu le match retour face aux Pays-Bas. En Ligue des Nations, la Mannschaft a en revanche aligné deux matchs nuls face à l'Espagne (1-1) et la Suisse (1-1) et a déjà besoin de points. Les partenaires de Manuel Neuer peuvent s'en vouloir face à la Roja car ils ont encaissé un but au bout du temps additionnel. Pour ce rassemblement, Löw est privé de Leroy Sané mais peut compter sur d'excellents éléments comme Kroos, Kimmich, Can, Gnabry ou Havertz. En milieu de semaine, avec une équipe remaniée, la Mannschaft et la Turquie n'ont pas réussi à se départager (3-3) en amical. Les partenaires de Draxler ont pourtant par 3 fois mené au score. Pour cette rencontre de LdN, l'Allemagne devrait s'imposer face à une sélection ukrainienne amoindrie dans un nouveau match à buts.