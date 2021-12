Pronostic Toulouse Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Toulouse retrouve la forme en Coupe face à Nîmes

Toulouse a un objectif principal cette saison qui est la montée en Ligue 1. Les hommes de Philippe Montanier sont dans leur plan de marche puisqu'ils occupent l'une des 2 premières places de Ligue 2 qui offrent une accession directe. Cependant, les Toulousains, largement en tête il y a plusieurs semaines, ont vu leur avance fondre suite à plusieurs contre-performances, avant même de perdre le leadership de L2. En effet, lors des 6 dernières journées, le TFC a remporté un seul match face à Sochaux (4-1). Lors des autres rencontres, les Pitchounes ont perdu sur la pelouse de Niort (2-1) et ont surtout accumulé les matchs nuls face au Paris FC, Guingamp, Quevilly Rouen et en début de semaine contre Rodez (1-1). Face aux Aveyronnais, Toulouse avait parfaitement débuté en prenant les commandes de la rencontre par Ratao, bien servi par la 11passe décisive de Branco van den Boomen. Ensuite, les Toulousains ont baissé le pied et ont permis le retour de Rodez. Pour atteindre ce 32de finale de Coupe de France, le TFC s'est successivement défait de Libourne et Trelissac. Toulouse veut profiter de ce bol d'air offert par la Coupe de France pour retrouver de la confiance afin de repartir de l'avant en Ligue 2.

Relégué de Ligue 1 lors de la dernière saison, Nîmes avait plutôt bien réussi son retour en Ligue 2 en restant invaincu lors des 6 premières journées. La suite fut en revanche nettement plus complexe avec un passage à vide des Crocos. Cependant, les hommes de Pascal Plancque ont réagi avec 3 victoires lors des 4 dernières journées. Ces performances ont permis au NO de se caler dans le milieu de tableau de Ligue 2 avec 4 points d'avance sur le premier relégable, Bastia. Les Nîmois ont réussi une bonne opération dans le cadre du maintien en s'imposant aux Costières face à la lanterne rouge nancéenne. Pour se qualifier pour ces 32de finale, Nîmes a consécutivement dominé Chusclan-Laudun-L'Ardois (0-3) avant de devoir passer par les tirs aux buts face à Aubagne. Certainement libérés de la pression de la montée en Ligue 1 lors de cette coupe de France, les Toulousains devraient s'imposer face à Nîmes.