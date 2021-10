Pronostic Strasbourg Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg profite à La Meinau de la baisse de régime du FC Lorient

Comme pas mal d'équipes de Ligue 1 cet été, Strasbourg s'est séparé de son coach historique de ces dernières années, Thierry Laurey. Arrivé sur le banc après un passage intéressant du côté de Rennes, Julien Stéphan place pour l'instant le Racing à la 12place de la Ligue 1. Après un début de saison assez catastrophique, les Strasbourgeois vont mieux mais manquent de régularité. Défaits par Lille (1-2) avant la trêve internationale, les Alsaciens ont ensuite signé un bon nul à Montpellier (1-1) avant d'écraser Saint-Etienne (5-1) à La Meinau. La semaine dernière, ils ont réalisé un bon match sur la pelouse de Rennes mais ont fini par s'incliner alors que Diallo a eu une grosse occasion pour égaliser en fin de rencontre (1-0).

Parti sur les chapeaux de roues cette saison, dans la lignée de sa belle fin d'exercice passé, Lorient connaît un coup de mou. En effet, les Morbihannais n'ont plus gagné depuis 4 rencontres. S'ils restent solides à domicile où ils sont encore invaincus, ils n'ont pu faire mieux que 2 matchs nuls sur leurs 2 dernières réceptions, face à Clermont et Bordeaux (1-1 à chaque fois), pour un nul à Lyon (1-1) et une défaite chez un OM qui ne gagne plus beaucoup (4-1). Les 4 derniers matchs de Lorient ont donc vu les 2 équipes faire trembler les filets, ce qui est aussi le cas de 4 des 5 dernières rencontres de Strasbourg. Solide dans sa Meinau (3 succès sur ses 4 derniers matchs à domicile), le Racing pourrait bien prendre ce match face à des Lorientais moins bien en déplacement.