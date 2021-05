Pronostic Strasbourg Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg – Lorient : le nul leur convient

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg – Lorient :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La dernière journée de Ligue 1 nous offre une affiche entre deux formations qui jouent leur maintien, Strasbourg et Lorient. Ces deux équipes comptent le même nombre de points (41) avec une seule unité d’avance sur le FC Nantes. Au regard de la dynamique actuelle des Canaris, Alsaciens et Bretons se retrouvent menacés lors de cette ultime journée. Ces deux équipes sont aussi conscientes que le Stade Brestois affronte une équipe du PSG qui doit s’imposer. En cas de revers des Brestois, Strasbourgeois et Lorientais se maintiendraient avec un nul. A l’instar des équipes de bas de tableau, Strasbourg et Lorient se sont imposés le week-end dernier. Les hommes de Thierry Laurey sont allés chercher une précieuse victoire à Nice (2-0) grâce à Ludovic Ajorque, auteur d’un doublé. Cette victoire est venue stopper une série de 5 matchs sans la moindre victoire pour les Alsaciens.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lorient s’est imposé au Moustoir face au FC Metz (2-1). Au fond du trou en fin 2020, les Merlus ont su se ressaisir pour quasiment assurer son maintien. Le changement tactique opéré par Pélissier avec un passage en 5-3-2 a été très fructueux, notamment à domicile où Lorient a remporté dimanche dernier face à Metz (2-1) son 7match sur ses 9 derniers rencontres. En déplacement, les Lorientais rencontrent plus de difficultés puisqu’ils n’ont remporté qu’un seul match en 18 rencontres. Dans ce duel d’équipes conscientes qu’un point pourrait suffire pour se sauver, les deux formations pourraient se neutraliser.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Lorient encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !