Pronostic Strasbourg Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille se refait la belle à Strasbourg

Sensation de la saison dernière, Strasbourg cherche sa dynamique passée. En effet, la formation alsacienne végète dans le bas du classement à la 14place avec le même nombre de points que le premier relégable, Angers. Auteur d'une entame de saison catastrophique, le Racing a finalement décroché sa première victoire sur la pelouse d'une équipe angevine également pas au mieux (2-3). En l'absence de Ludovic Ajorque blessé, les autres attaquants que sont Gameiro et Diallo se sont illustrés en inscrivant un but chacun. Ce succès vient redonner de la confiance aux hommes de Stéphan dans le doute depuis de nombreuses journées. Les Strasbourgeois veulent désormais enchaîner lors de la réception de Lille à la Meinau. Pour cet affrontement, Stephan devrait de nouveau être privé d'Ajorque blessé. A l'instar du club alsacien, Lille s'est relancé le week-end dernier en dominant le Racing Club de Lens (1-0) dans le derby du Nord. Bien plus déterminé, le club lillois s'est logiquement imposé grâce à un penalty de l'homme en forme du côté lillois, Jonathan David. Le Canadien a signé à cette occasion son septième but. Ce succès face à Lens est venu effacer le triste revers concédé à Lorient alors que le LOSC semblait plus fort que les Bretons. Septième de L1, Lille veut poursuivre sa remontée en enchainant une série de succès, car depuis le début de la saison, les hommes de Fonseca ne sont pas parvenus à remporter deux matchs consécutivement. Battu lors des deux derniers déplacements à Lorient et Marseille, le LOSC doit stopper l'alternance entre victoire et défaite. Relancé par sa victoire dans le derby, Lille semble assez costaud pour s'imposer à la Meinau face à une formation strasbourgeoise pas entièrement guérie.