Pronostic Sochaux Quevilly-Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux dispose du promu Quevilly-Rouen

Auteur d'une saison dernière intéressante, Sochaux fait encore mieux dans ce nouvel exercice. En effet, la formation sochalienne tient le rythme effréné de Toulouse, qui lui permet d'occuper la 2place au classement. L'équipe entraînée par Omar Daf accuse seulement un point de retard sur le leader toulousain. Depuis le début de saison, Sochaux se montre efficace grâce à son excellente défense (la meilleure de Ligue 2 avec 6 buts encaissés). Seuls Ajaccio et le Havre, qui font actuellement partie des barragistes pour les play-offs, ont réussi à battre l'équipe sochalienne. A domicile, le club de Montbéliard est impressionnant puisque depuis qu'il a retrouvé son stade Bonal (la défaite contre Le Havre s'était disputée à Dijon), il a signé 4 victoires et un nul, au cours desquels les Sochaliens n'ont pas encaissé le moindre but. Le week-end dernier, Sochaux est allé chercher une nouvelle victoire à Rodez (0-1) grâce à Mauricio. En face, Quevilly-Rouen s'est hissé en Ligue 2 en finissant en 2position du championnat National derrière Bastia. Les hommes de Bruno Irles réalisent une entame satisfaisante avec une 10place au général, avec 4 points d'avance sur le 1relégable. Ce mince écart ne permet pas au promu de souffler. De plus, la lourde défaite concédée à domicile le week-end dernier face à Niort montre que le chemin sera long pour la formation normande. Néanmoins, Quevilly Rouen se montre plus solide en déplacement que dans son stade. En effet, 10 de ses 15 points ont été pris sur la route. Impressionnant d'efficacité, Sochaux devrait poursuivre sur sa très bonne dynamique et dominer le promu Quevilly Rouen.