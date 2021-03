Pronostic Serbie Portugal : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Le Portugal s’impose en Serbie

Décevante lors du dernier Mondial russe, la Serbie n'avait pas réussi à sortir de la phase de groupes, dominée par le Brésil et la Suisse. Ensuite, les Serbes ont manqué la qualification pour le prochain championnat d'Europe. En effet, tombés dans le groupe de l'Ukraine et du Portugal déjà, les partenaires de Mitrović se sont contentés de la 3place. La Serbie avait une dernière carte à jouer pour la qualification grâce aux barrages. Après avoir fait le taf face à la Norvège, les Serbes se sont inclinés lors de la séance des tirs au but face à la modeste sélection écossaise. Cette mauvaise passe s'est confirmée lors de la Ligue des nations avec une 3place obtenue dans son groupe derrière la Hongrie et la Russie, mais devant la Turquie. Pour tenter de redorer le blason national, la Serbie a fait appel à l'ancien Marseillais Dragan Stojković pour relancer une sélection en perte de vitesse malgré tout le talent qu'elle possède. Pour ses débuts, le technicien serbe a vu ses hommes s'imposer difficilement face à l'Irlande (3-2) grâce à un doublé de Mitrović, un but d'un Vlahović en feu à la Fiorentina et 3 passes décisives de Tadić.

De son côté, le Portugal, champion d'Europe en titre, fait partie des favoris à sa propre succession au mois de juin prochain. En effet, les Lusitaniens se sont certes inclinés en huitièmes de finale du dernier Mondial face à l'Uruguay, mais ils se sont de suite relancés en remportant la 1édition de la Ligue des nations face aux Pays-Bas. 2de son groupe de qualif' pour l'Euro 2021, le Portugal a réalisé une excellente 2campagne de LDN, mais est tombée sur une équipe de France très performante qui a raflé la 1place du groupe à l'avant-dernière journée grâce à sa victoire au Portugal. Les Lusitaniens possèdent un effectif de haute volée avec d'un côté l'expérience de Cristiano Ronaldo, José Fonte ou João Moutinho et de l'autre le potentiel de Felix, Jota, Silva, Neto ou Cancelo. Malgré ce beau potentiel, les Portugais ont juste assuré le minimum pour leur entrée en lice face à l'Azerbaïdjan (1-0). Sélection très complète, le Portugal devrait venir à bout d'une Serbie sur courant alternatif.