Pronostic Saint-Etienne Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers coule Saint-Etienne

Revigoré par son match nul obtenu avant la trêve internationale dans le derby face à Lyon (1-1), Saint-Etienne espérait enchaîner sur la pelouse de La Meinau face à Strasbourg mais a vécu une véritable déroute. Plutôt intéressant en début de match, Sainté a craqué avec deux buts encaissés et en se retrouvant en infériorité numérique suite à l'expulsion de Youssouf. La réduction du score de Khazri n'a redonné qu'un mince espoir aux hommes de Puel qui ont coulé lors des 30 dernières minutes de la rencontre (5-1). Derniers de Ligue 1, les Verts sont au plus mal à l'heure d'affronter Angers. Puel est de plus en plus menacé et ne devrait pas survivre à un nouveau revers face au SCO. Les Stéphanois espèrent décrocher leur première victoire de la saison pour lancer une série et se sortir de ce marasme. Mais en perte de confiance, la formation stéphanoise semblait touchée après l'humiliation reçue en Alsace. De plus, Puel sera privés des blessés Kolodziejczak, Trauco, Green et Macon, tandis que Youssouf est suspendu. En face, le SCO d'Angers réalise une entame intéressante avec Gérald Baticle à sa tête. La formation angevine occupe actuellement la 5place du classement avec seulement deux points de retard sur le 2, Lens. La semaine passée, les Angevins ont réalisé une très bonne prestation au Parc des Princes mais ont été malheureux d'encaisser un penalty sévère en fin de match (score final défaite 2-1). Néanmoins, cette performance a redonné de la confiance à Angers avant un déplacement chez une lanterne rouge stéphanoise en grande difficulté. Depuis le début de saison, le SCO montre très intéressant loin de ses bases avec une seule défaite concédée au Parc des Princes. Très intéressant, Angers devrait accrocher au moins un nul à Geoffroy-Guichard face à des Verts en crise.