Pronostic Rodez Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez sur sa lancée à domicile face à Valenciennes

Promu la saison dernière, Rodez avait assuré l'essentiel pour son retour en Ligue 2 avec le maintien. Pour ce nouvel exercice, les hommes de Laurent Peyrelade ont connu une entame compliquée et se sont rapidement retrouvés dans la zone de relégation. Le mérite des Ruthénois est de ne pas avoir abdiqué, puisqu'ils ont su remonter la pente. En effet, Rodez occupe actuellement la 15place avec 7 points d'avance sur le premier relégable. Les Aveyronnais ont signé d'excellents résultats depuis la mi-décembre avec seulement 2 défaites lors des 14 dernières journées. Pour leur dernière sortie, les hommes de Laurent Peyrelade ont été tout proches de ramener un point de leur voyage en Corse face à l'AC Ajaccio mais ont concédé un but dans le temps additionnel (score final 1-0). Avant ce revers, les Ruthénois avaient montré un excellent visage, notamment à domicile où ils sont invaincus lors des 6 dernières réceptions, avec d'excellentes prestations face à Clermont (2-0) ou contre Toulouse (1-0) entre autres.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Valenciennes se montre trop irrégulier pour pouvoir se mêler à la course aux play-offs. Le club nordiste a eu à plusieurs reprises ces dernières semaines l'opportunité de se relancer dans la course à la montée mais ne l'a pas saisi. Battus par Grenoble, Sochaux et Clermont et tenus en échec par Troyes et Caen, les Valenciennois se sont repris lors de la dernière journée en s'imposant face à Toulouse (1-0). La semaine passée, les hommes d'Olivier Guéguan disputaient les seizièmes de finale de la Coupe de France face à Metz et sont passés totalement à côté de leur match (0-4), à l'image du penalty raté en début de rencontre par Guillaume. Sur sa lancée à domicile, Rodez apparaît en mesure de prendre au moins un point face à une formation de Valenciennes qui ne joue plus grand-chose, dans une rencontre avec moins de 3 buts (comme lors des 6 derniers matchs des Ruthénois à la maison).