Pronostic Rodez Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez enchaîne face à Bastia

Rodez dispute sa 3saison consécutive en Ligue 2. Lors des deux premières saisons, les Aveyronnais ont dû lutter pour se maintenir mais ont parfaitement rempli leur mission. Pour ce nouvel exercice, les hommes de Laurent Peyrelade se montrent nettement plus convaincants. Ils sont 7es et vont tenter de se rapprocher du Top 5 qui permet de jouer les barrages d'accession à la L1. Cette saison, Rodez est une équipe de série. Après avoir enchaîné 6 journées sans la moindre défaite, le club ruthénois a connu une passe difficile avec 4 défaites et un nul. Récemment, la formation aveyronnaise a réagi en remportant 4 matchs lors des 6 dernières journées disputées. Lors de cette excellente série, les points perdus l'ont été sur la pelouse du Paris FC (défaite 1-0) et lors de la dernière journée su Stadium de Toulouse (1-1), deux équipes qui luttent pour la montée directe en Ligue 1. En revanche, Rodez s'était fait éliminer dès le 8tour de la Coupe de France par Cannes et n'a pas joué le week-end dernier.

Champion de National l'an passé, Bastia s'attendait à vivre un exercice compliqué cette saison. Actuellement, la formation corse se trouve dans la zone de relégation mais n'a pas abdiqué pour le maintien. Avec seulement 1 point de retard sur Valenciennes et Dijon, la formation bastiaise a évidemment toujours espoir de se maintenir. Lors des deux dernières journées, le club corse a affronté deux formations du haut du tableau, le Paris FC et Sochaux. Les Bastiais ont affiché un excellent état d'esprit lors de ses deux rencontres, malgré la défaite face au PFC (1-0) et le nul contre les Doubistes (2-2). Le week-end dernier, les Corses sont allés se qualifier pour les 16de finale en dominant la petite équipe des Hauts-Lyonnais (1-3). En revanche, Bastia n'est pas au mieux sur ses déplacements de Ligue 2 avec 7 défaites concédées en 9 voyages. Vainqueur de ses 2 derniers matchs à domicile, Rodez pourrait décrocher une nouvelle victoire importante face à une formation bastiaise en difficultés loin de ses bases.