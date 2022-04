Pronostic Rennes Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes, un derby breton face à Lorient pour se relancer

Très bon depuis la reprise début 2022, le Stade Rennais était parvenu à se hisser sur le podium de la Ligue 1. Alors que les Bretons paraissaient comme de crédibles candidats pour décrocher une place pour la prochaine Ligue des Champions, les hommes de Bruno Génésio sont retombés dans leurs travers en s'inclinant face à des adversaires directs. Cette tendance avait déjà été constatée lors de la phase aller. Dernièrement, les Rouge et Noirs ont été tenus en échec par Nice (1-1) à l'Allianz Riviera avant de s'incliner lors des deux dernières journées face à Monaco (2-3) au Roazhon Park et surtout à la Meinau en milieu de semaine face à Strasbourg (2-1). Surpris d'entrée en Alsace, Rennes pensait avoir fait le plus dur en revenant au score par l'intermédiaire d'un Martin Terrier, auteur d'un exercice très convaincant avec 20 réalisations. Mais voilà, les Bretons n'ont pas su contenir les ardeurs des Alsaciens qui se sont imposés sur un but de Ludovic Ajorque (2-1). Toujours troisième de Ligue 1, le Stade Rennais est désormais sous la pression de Strasbourg et de Monaco. Pour parvenir à ses fins, le club breton compte évidemment sur Martin Terrier, auteur de son 20but de la saison en L1 mercredi à Strasbourg, et sur le fait qu'il restait sur 7 victoires consécutives dans son Roazhon Park avant son revers face à Monaco.

En face, Lorient a réalisé l'une des bonnes opérations de la semaine en dominant le FC Metz (1-0) en milieu de semaine. Les Merlus se sont imposés en toute fin de rencontre face aux Lorrains grâce à une réalisation d'Ouattara. Ce but permet à Lorient de compter 3 points d'avance sur le premier relégable, l'AS Saint Etienne. Plutôt performant dans son stade, le club breton reste sur deux revers loin de ses bases face au Paris Saint-Germain (5-1) et sur la pelouse de l'Allianz Riviera face à Nice (2-1). Ce déplacement au Roazhon Park ne réussit pas souvent aux Lorientais qui devraient subir la révolte des Rennais après leurs deux revers consécutifs. Pour cette affiche, le Stade Rennais devrait se relancer dans ce derby face à la pire équipe de L1 à l'extérieur.