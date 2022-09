Pronostic Reims Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Monaco princier à Reims

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Reims - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis son retour en Ligue 1, le Stade de Reims a généralement décroché son maintien assez facilement. Suite au départ de David Guion, le club a misé sur l’Espagnol Oscar Garcia qui a lui aussi réussi la saison passée l’objectif donné par les dirigeants champenois. Mal parti dans cette entame de championnat, Reims s’était incliné au Vélodrome face à Marseille (4-1) avant de se faire surprendre par Clermont (2-4). Ensuite, les Champenois ont resserré les vis en enchaînant notamment les matchs nuls face à Strasbourg, Lyon et Lens et son premier succès en dominant Angers (2-4). Malheureusement pour eux, les Rémois sont retombés dans leurs travers le week-end dernier en chutant à Toulouse (1-0). Ce nouveau revers met la pression sur les Rémois qui ne possèdent plus qu’un point d’avance sur la zone de relégation. Cet été, Reims a réussi une très belle opération en se faisant prêter Balogun par Arsenal. L’attaquant anglais a déjà inscrit 5 buts et offert une passe décisive.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Pour l'instant, Monaco cherche à lancer le début d’une dynamique pour pouvoir recoller au haut du classement. Irréguliers depuis le début de saison, les Monégasques occupent seulement la 7place du classement avec déjà 6 points de retard sur le podium. Lors des derniers exercices, l’ASM avait également connu des entames poussives avant de finir en boulet de canon. En Europa League, l’AS Monaco s’était imposée sur la pelouse de l’Etoile Rouge Belgrade grâce à un penalty d’Embolo. Décevants lors de son match jeudi face à Ferencvaros, le club de la Principauté s’est fait surprendre en fin de rencontre (défaite 1-0) mais s'est encore fait oublier un penalty. Ce nouveau revers vient également confirmer les difficultés monégasques dans leur stade Louis II. En déplacement, le bilan est excellent avec 2 victoires et un nul sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG. Depuis quelques rencontres, les éléments clés du côté de l’ASM sont le suisse Embolo et le russe Golovin. Meilleur buteur du club lors des deux dernières saisons, Ben Yedder n’a pour le moment pas retrouvé son efficacité. Solide à l’extérieur, Monaco devrait signer une 3e victoire consécutive en Ligue 1, eux qui ont notamment battu l'OL le week-end dernier (2-1)- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !