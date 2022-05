Pronostic Reims Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Reims – Lens avec des buts de chaque côté

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans faire de bruit, le Stade de Reims a assez facilement obtenu son maintien. Les hommes d'Oscar Garcia se trouvent en douzième position avec 43 points, soit 12 d'avance sur la zone de relégation à 4 journées de la fin. De plus, les Champenois finissent plutôt bien leur saison puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 4 dernières journées, de peu à domicile face à l'Olympique de Marseille qu'ils avaient bien embêtés (0-1). Lors de ces autres rencontres, Reims était allé prendre un point à Montpellier (0-0= avant de s'imposer contre Lille (2-1) dans les toutes dernières minutes. Le week-end passé, la formation rémoise a pris le dessus sur Lorient au Moustoir (1-2), sur des réalisations de l'international bosnien Zeneli et de la pépite Touré qui tente de rattraper le temps perdu d'une saison gâchée.

En face, Lens a toujours un mince espoir d'accrocher une place européenne. Les Sang et Or se trouvent actuellement en 8position avec 5 points de retard sur Nice, qui occupe le dernier strapontin pour un ticket européen. Après avoir connu une période délicate, le Racing a retrouvé des vertus dans cette dernière ligne droite. En effet, les Lensois n'ont perdu qu'une seule fois lors des 8 dernières journées, sur la pelouse de Strasbourg dans une rencontre au cours de laquelle les hommes de Franck Haise avaient fait jeu égal avec les Alsaciens. Après avoir arraché un nul au Parc des Princes face au Paris Saint Germain (2-2), Lens a une nouvelle fois montré son formidable état d'esprit face à Nantes. Menés de 2 buts et en infériorité numérique suite à l'expulsion de leur portier Leca, les Lensois sont revenus dans le match grâce à Costa et Kalimuendo (2-2. Le buteur encore prêté par le PSG en est à 11 buts cette saison et finit fort. Cette affiche entre une équipe rémoise libérée de toute pression et des lensois toujours aussi tranchants offensivement devrait nous offrir des buts de chaque côté.