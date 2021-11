Pronostic Reims Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Reims – Clermont avec des buts de chaque côté

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Reims Clermont :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre Reims et Clermont concerne le bas de tableau et plus précisément la lutte pour le maintien. Actuellement, la formation champenoise pointe en 15position avec le même nombre de points que le Clermont Foot, 1relégable. Les hommes d’Oscar Garcia ont raté une belle opportunité de se donner de l’air la semaine passée en se faisant rejoindre dans les arrêts de jeu à Strasbourg. L’égalisation de Bellegarde à la 96minute a privé Reims de 2 points supplémentaires (score final 1-1). Il s’agit du troisième déplacement consécutif où les Rémois perdent des points en fin de rencontre. En effet, à Brest, ils avaient concédé l’égalisation dans le dernier quart d’heure (1-1), tandis que les Champenois avaient complétement craqué dans les 20 dernières minutes face à Bordeaux (défaite 3-2 après avoir mené 2-0). A domicile, Reims est un peu plus solide malgré des défaites contre le PSG (0-2) et Troyes (1-2).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Clermont avait lancé idéalement sa saison en s’imposant face à Bordeaux et Troyes. Depuis ces succès, la formation auvergnate souffre. En effet, les hommes de Gastien restent sur 4 revers consécutifs face à Nantes (2-1), Marseille (0-1), Saint-Etienne (3-2) et Nice (1-2). Lors de ces matchs, les Clermontois se sont montrés séduisants avec un jeu tourné vers l’offensive. Cependant, leurs erreurs défensives ou leur manque de précision dans le dernier geste leur coûtent de nombreux points. Ce fut une nouvelle fois le cas la semaine passée face à Nice. Très bons pendant 70 minutes, les Clermontois ont commis une grossière erreur par leur portier Djoco. Ce but encaissé a assommé les hommes de Gastien qui en ont concédé un autre quelques minutes plus tard, alors qu’ils avaient le contrôle du match jusque-là. Clermont ne devrait cependant pas changer sa philosophie de jeu pour ce déplacement à Reims. Comme souvent avec l’équipe auvergnate, on peut s’attendre à une rencontre agréable avec des buts de chaque côté. Le pari "Les 2 équipes marquent" est passé sur 4 des 5 derniers matchs rémois et sur 3 des 4 derniers matchs clermontois.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !