Pronostic Real Madrid Liverpool : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue des champions

Nos paris sur Real Madrid - Liverpool

Le Real Madrid revient bien

Liverpool, à l’aise en déplacement

Des absences importantes de chaque côté

Les compos probables pour Real - Liverpool :

Des Reds solides en déplacement

En difficulté pour sortir de son groupe de qualification de C1, le Real Madrid a en revanche connu une double confrontation en huitième de finale assez tranquille. En effet, lesse sont défaits des Italiens de l’Atalanta Bergame assez nettement (4-1 en cumulé). Ce succès permet aux Madrilènes de retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions après 2 échecs consécutifs en huitième de finale face à l’Ajax et Manchester City. En Liga, le Real est totalement revenu dans le coup pour le titre puisqu’il n’affiche plus que 3 points de retard sur l’Atlético, qui connait un passage difficile. Le week-end dernier, les hommes de Zidane se sont imposés face à Eibar (2-0) grâce à Asensio et Benzema. Le Français est exceptionnel depuis le début de saison et vient de signer sa 18réalisation en Liga. Sur une excellente dynamique, le Real est invaincu lors des 11 derniers matchs avec 9 succès pour 2 nuls. De nouveau dans le coup pour le titre en Liga, le club madrilène fait partie des outsiders pour remporter la Ligue des Champions.Liverpool a connu un passage délicat en début d’année avec plusieurs défaites consécutives en Premier League. Cette mauvaise passe a poussé le club de la Merseyside hors du Top 4 qui permet de participer à la prochaine Ligue des Champions. Depuis le départ de la saison, Liverpool n’a pas été épargné par les blessures importantes puisqu’à l’heure actuelle les Matip, Gomez, Van Dijk ou Henderson sont tous sur le flanc. Sur ces 4 joueurs, les 3 derniers cités sont des titulaires en puissance, et font défaut aux. Klopp a profité du mercato hivernal pour renforcer sa défense avec l’arrivée du Turc Kabak. Son association avec Nat Phillips monte en régime comme le montre les derniers résultats. En effet, Liverpool reste sur trois victoires consécutives sans avoir encaissé le moindre but face à Leipzig (0-2), Wolverhampton (0-1) et surtout le week-end dernier à Arsenal (0-3). Si lesont connu un passage compliqué à domicile où ils restent sur 6 défaites consécutives, les partenaires de Milner tournent à plein régime à l’extérieur avec 6 victoires lors des 7 derniers déplacements. Sorti premier d’un groupe qui comprenait également l’Atalanta et l’Ajax, Liverpool n’a pas connu le moindre problème en huitième de finale face à Leipzig, demi-finaliste l’an passé (4-0 en cumulé).Pour ce quart de finale de Ligue des champions, Zinedine Zidane ne pourra pas compter sur quelques joueurs majeurs dont son capitaine, Sergio Ramos. L’international espagnol, préservé par ZZ ces dernières semaines, a rechuté lors de la quinzaine internationale avec la. En son absence, le couteau-suisse Nacho devrait occuper l’axe de la défense avec Varane. De plus, Eden Hazard est toujours blessé, comme souvent depuis son arrivée à Madrid. Le Real Madrid peut compter sur un Karim Benzema exceptionnel cette saison qui marque but sur but. En face, Liverpool déplore des absences importantes puisque Van Dijk, Gomez, Matip ou Henderson manqueront cette opposition. Lesjouent depuis plusieurs mois sans leurs éléments et commencent à retrouver une certaine stabilité avec la paire défensive Philipps – Kabak et surtout avec un Fabinho dans sa position idéale en sentinelle. La bonne nouvelle pour Klopp vient du retour de Diogo Jota. L’international portugais a effectué récemment son retour à la compétition et enchaine les buts (6 lors des 4 derniers matchs disputés, sélection comprise). De plus, Mohamed Salah est toujours aussi performant sur le front de l’attaque avec sa 18e réalisation de la saison face à Arsenal.Courtois - Vazquez, Varane, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius.Alisson- Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson - Alcantara, Fabinho, Wijnaldum - Mané, Jota (ou Firmino), SalahCe quart de finale entre le Real Madrid et Liverpool est sans doute l’un des plus ouverts entre deux formations qui ont connu des passages délicats lors de cette saison. En revanche, à l’orée de s’affronter, Madrilènes etsont sur des dynamiques intéressantes. Les Merengue peuvent compter sur des éléments expérimentés avec les Kroos, Modric ou Benzema, qui ont régné sur l’Europe pendant plusieurs saisons. De son côté, Liverpool a montré d’excellentes dispositions en déplacement et semble retrouver son allant offensif avec le retour de Jota. Klopp a quelques inquiétudes vis-à-vis de sa défense qui va faire face à la vitesse d’un Vicinius et au talent d’un Benzema toujours bien placé (9 buts marqués sur ses 7 derniers matchs où il a fait trembler les filets au moins 1 fois sur chacun d'entre eux). Cette rencontre devrait nous offrir des buts de chaque côté entre des formations qui comptent des absences importantes dans le secteur défensif. Impressionnant à Arsenal, Liverpool semble en mesure de ramener au moins un nul de ce déplacement en Espagne.Retrouvez le Pronostic Real Liverpool encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !