Pronostic Real Madrid FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Real Madrid en or face à Séville

Auteur d'une saison dernière exceptionnelle, le Real Madrid vient de décrocher de nouvelles récompenses individuelles avec le Ballon d'Or de Karim Benzema et le titre de meilleur gardien pour Thibaut Courtois. Ces trophées sont logiques et mérités tant ces deux hommes ont été prépondérants dans le bon parcours des Merengue dans la quête de la Liga et de la Ligue des Champions. La Maison Blanche est partie sur le même rythme puisqu'elle domine son championnat avec 3 points d'avance sur le FC Barcelone. Les Madrilènes se sont imposés le week-end dernier dans le Clasico face aux Catalans en étalant leur supériorité (3-1) et ont ensuite confirmé en milieu de semaine face à Elche (0-3). KB9 a marqué lors de ces 2 rencontres et devrait être célébré ce samedi à Bernabeu. A noter que l'excellent Federico Valverde a aussi de nouveau inscrit un but. En plus de son incessante activité au milieu de terrain, l'Uruguayen devient de plus en plus décisif. En face, le FC Séville va un peu mieux depuis que Jorge Samapaoli a repris l'équipe. Néanmoins, un obstacle conséquent se présente avec ce déplacement au Bernabeu pour y affronter une équipe madrilène invaincue cette saison. Depuis l'arrivée de l'Argentin, le club andalou est invaincu mais a surtout signé des matchs nuls (3 en 4 rencontres). En milieu de semaine, les Sévillans se sont rapidement retrouvés menés au score par Valence mais ont réussi à égaliser en fin de rencontre par Erik Lamela. En toute fin de match, les Valencians ont eu la balle de la victoire mais le penalty de Gaya a été stoppé par Bono. Entré en cours de match, Salas a été exclus lors de cette rencontre et manquera le déplacement à Bernabeu, tout comme a priori Kouassi, blessé. Grâce à ses derniers résultats, le FC Séville s'est éloigné de la zone de relégation mais reste tout de même fragile. Pour cette affiche joué au Bernabeu, les Merengue devraient faire valoir leur efficacité pour s'imposer face à des Sévillans en quête de stabilité.