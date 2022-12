Pronostic Quevilly-Rouen Grenoble : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble sur sa lancée à Quevilly Rouen

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Quevilly Rouen - Grenoble :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La saison dernière, Quevilly Rouen a connu un exercice compliqué en obtenant son maintien lors des barrages face à Villefranche. Désormais entrainé par Olivier Echouafni, le club normand a pour ambition de jouer le maintien. Actuellement, QRM est dans son plan de marche avec la 13e place du classement avec 3 unités d’avance sur la zone de relégation. Avant la coupure de la Coupe du Monde, les Normands avaient connu une excellente série avec 3 victoires face à Caen, Nîmes et Amiens, pour 2 nuls contre Dijon et Sochaux, et une seule défaite face au leader havrais (0-1). Grâce à ce bon passage, les Normands sont parvenus à sortir de la zone rouge, cependant la route est encore longue car cette saison pas moins de 4 équipes descendent en National. En vue de la reprise, QRM a affronté Laval en amical dans une rencontre qui s’est terminée sans vainqueur (1-1).(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Grenoble est l’une des belles surprises de cette première partie de saison. Le club isérois avait souffert l’an passé pour se maintenir et réalise lors de ce nouvel exercice d’excellentes performances. Les hommes de Vincent Hognon sont sur une excellente dynamique de 7 matchs sans la moindre défaite, au cours de laquelle ils ont remporté 5 rencontres (Caen, Laval, Niort, Valenciennes, et Rodez) pour 2 nuls contre St Etienne et Dijon. Cette série permet au GF38 de jouer le coup pour la montée en Ligue 1. Quatrième de Ligue 2, Grenoble accuse seulement 2 points de retard sur Bordeaux, second. Les Grenoblois sont conscients qu’ils ont une belle carte à jouer puisque les Girondins affrontent le leader havrais lors de cette journée. La formation iséroise a disputé deux rencontres amicales conclues sur des revers face à St Etienne (3-1) et Annecy (0-2). Pour cette affiche, le GF38 semble en mesure de prendre au moins le point du nul sur la pelouse de Quevilly Rouen.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(288€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Quevilly Rouen - Grenoble détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !