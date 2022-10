Pronostic PSV Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Arsenal contient le PSV à Eindhoven

de cette poule, le PSV ne fait cependant pas vraiment un bon début de saison. Eliminé en barrages de C1, puis reversé dans cette C3, Eindhoven a concédé sa première défaite dans cette poule lors du match aller disputé sur la pelouse d'Arsenal (1-0) la semaine passée, une rencontre en retard. Avec son match nul concédé d'entrée à domicile face à Bodo Glimt (1-1), le PSV est en ballotage défavorable pour la qualification, malgré ses 2 victoires face au dernier Zurich. En championnat, le club de l'ancien gardien niçois Walter Benitez vient de s'incliner ce week-end sur la pelouse du mal classé Groningen (4-2), mais il reste 2de l'Eredivisie.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En tête de cette poule, Arsenal est déjà qualifié pour les tours à élimination directe. Cependant, finir à la 1place est très important puisqu'elle permet de jouer directement les 8de finale. Avec 5 points d'avance sur le PSV et 8 sur Bodo Glimt, lespeuvent se contenter d'un match nul pour s'assurer le leader mais une victoire n'est pas impossible ce jeudi. D'autant qu'Arsenal était sur une série de 11 victoires consécutives, avant de concéder le nul ce week-end à Southampton en championnat (1-1) dans un match avec deux beaux buts. En tête de Premier League et de ce groupe, Arsenal devrait au moins repartir d'Eindhoven avec le point du match nul.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(284€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(490€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSV Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !