Pronostic PSG Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Quasi carton plein en cours sur le dernier match des Bleus, le Lille-Salzbourg, le Manchester City - PSG, et les PSG - Club Bruges et Wolfsbourg - Lille de cette semaine. Pour parier sur cette nouvelle affiche du PSG, vous offre 100€ directs (Déposez 100€, Misez avec 200€)

Déposez 100€ et misez directement avec 200€ sur PSG - Monaco

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur PSG Monaco

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Le PSG a rassuré

Monaco est trop irrégulier

Peu d'absents de part et d'autre

Les compos probables pour PSG - Monaco :

Le PSG enchaîne face à Monaco

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ et vous avez donc 200€ pour miser.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(420€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(750€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.Rarement convaincant depuis le début de saison, le PSG a tout de même su faire le boulot au niveau des résultats (16 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. Déjà champion d’automne en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est également en 8de Ligue des Champions. S'il n'a pu se qualifier qu'en tant que 2, derrière Man City, le club francilien a livré une belle partie mardi face au Club Bruges. Contre une équipe belge qui jouait un reversement en Europa League, le PSG s'est montré très sérieux alors qu'il était assuré de la 2place. Cette victoire 4-1 au Parc a confirmé que le PSG aimait jouer les équipes qui lui laissent des espaces, et que Mbappé est en forme. Lui aussi auteur d'un doublé, Leo Messi a fêté son Ballon d'Or de belle manière sur la scène européenne.de Ligue 1 la saison passée, Monaco est seulement 7à l'heure actuelle. Si le club du Rocher semble reste sur deux derniers succès obtenus face à Angers (1-3) et Metz (4-0), il a été trop irrégulier cette saison pour lui faire confiance. L'ASM n'a d'ailleurs jamais enchaîné 3 victoires consécutives cette saison. Assuré de la première place de son groupe de Ligue Europa, Monaco a concédé le nul sur la pelouse de Sturm Graz jeudi (1-1) lors de la dernière journée. A l'extérieur, les hommes de Niko Kovac affichent un bilan équilibré de 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Les Monégasques ont perdu à Lorient, Lyon et Brest, pour 1 nul face à Nice pour meilleur résultat en déplacement chez une équipe bien classée.Le PSG restera privé de Neymar et Draxler, mais va récupérer Kimpembe resté sur le banc face à Bruges. Sergio Ramos est comme d'habitude incertain. Du côté de Monaco, hormis les blessés longue durée Fabregas et Marcelin, le défenseur central titulaire Badiashile pourrait encore manquer ce match, tandis que Volland est suspendu devant.: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo (ou Bernat) - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Di Maria.: Nübel - Sidibé, Disasi, Maripan, Ciao Henrique - Golovin, Tchouaméni, Fofana, Diop - Boadu, Ben Yedder.Vainqueur de 10 de ses 11 premiers matchs joués au Parc des Princes cette saison, le PSG sort d'un bon match face au Club Bruges. La capacité des Parisiens à récupérer le ballon (toujours meilleure quand Verratti est là) et de se projeter vers l'avant à rassuré Pochettino. Face à une équipe de Monaco qui laisse aussi pas mal d'espaces, le PSG devrait enchaîner à domicile ce dimanche. D'autant que les stars parisiennes aiment ces matchs du dimanche soir, affiches de Ligue 1. En feu, Mbappé tentera de marquer une nouvelle fois face à son ancien club. Mais comme, Paris a encaissé au moins 1 but sur 8 de ses 9 derniers matchs, il ne serait pas surprenant de voir Monaco marquer.Retrouvez le Pronostic PSG Club Bruges encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !