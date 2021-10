Pronostic PSG Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG se rattrape face à Angers

Auteur d'une excellente performance en Ligue des Champions avec un succès sur Manchester City, le PSG a été incapable d'enchaîner en Ligue 1 avant la trêve. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino se sont fait surprendre au Roazhon Park par le Stade Rennais. Cette défaite n'a rien d'alarmante puisqu'il s'agit de la seule fausse note parisienne de ce début de saison en championnat. Avant cela, le club de la capitale avait remporté ses 8 premiers matchs. Actuellement, le PSG compte 6 points d'avance sur son premier poursuivant, le Racing Club de Lens. Au Parc des Princes, la formation parisienne a remporté tous ses matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Pour la réception d'Angers, Pochettino sera privé des joueurs sud-américains retenus en sélection. Les Neymar, Messi, Marquinhos, Di Maria ou Paredes seront donc absents pour cette affiche. Malgré ces absences, le PSG garde fière allure avec les Mbappé, Icardi, Hakimi, Kimpembe, Gueye, Herrera...

En face, Angers réalise un début de saison intéressant puisque le SCO occupe la 4place du classement général. Bien partie dans cette nouvelle saison, la formation angevine avait notamment remporté 3 de ses 4 premiers matchs avant de connaitre un passage plus délicat avec 4 journées sans le moindre succès. Pour son dernier match avant la trêve internationale, le SCO s'est imposé face à Metz au terme d'une rencontre spectaculaire, au cours de laquelle les Angevins ont décroché la victoire à la 92minute. Les joueurs de Gérald Baticle ont montré de bonnes choses depuis le début de saison, notamment face aux « gros » avec des succès sur Lyon et Rennes pour un nul contre l'OM. Mais intouchable au Parc des Princes, le PSG devrait se défaire des Angevins dans une rencontre avec plus de 2 buts. En l'absence des Sud-Américains retenus en sélection, Mbappé (4 buts en L1 et très bon avec la France) ou Hakimi (3 buts, un total exceptionnel pour un latéral) pourraient encore se démarquer.