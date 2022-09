Pronostic Pays-Bas Belgique : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Un Pays-Bas – Belgique spectaculaire

Dans cette poule 4 de la Ligue des Nations, la lutte fait rage pour décrocher la première place qui permettrait à son détenteur de participer au Final 4. Avant ce dernier match, les Pays-Bas et la Belgique dominent le groupe et s’affrontent pour cette place de leader. Après avoir connu une période creuse avec les non-qualifications pour l’Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, la sélection néerlandaise s’est reprise en décrochant son ticket pour l’Euro 2020 mais n’a pas fait mieux qu’un huitième de finale. Suite à cette contre-performance, les Pays-Bas ont tourné la page De Boer et en ont ouvert une nouvelle en rappelant l’expérimenté Louis Van Gaal. Le technicien réussit une très bonne entame à la tête des, puisque son équipe s’est brillamment qualifiée pour le Mondial 2022 et connait une poule de Ligue des Nations de bonne facture. En effet, les partenaires de De Jong ont successivement dominé la Belgique (1-4) et le Pays de Galles (1-2), avant de perdre des points face à la Pologne (2-2), et de prendre le meilleur sur le Pays de Galles (3-2) à domicile dans une rencontre spectaculaire. En milieu de semaine, les Bataves ont confirmé leur excellente forme en accélérant à des moments clés pour s’imposer en Pologne (0-2) grâce au prometteur Gakpo et à Bergjwin. Les deux hommes pourraient de nouveau composer l'attaque néerlandaise au côté du meilleur buteur de la sélection en activité, Memphis Depay. Avec 3 points d’avance sur la Belgique et une victoire 4-1 à l’aller, les Pays-Bas sont bien placés pour arracher leur ticket pour le Final 4.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Belgique a été l’une des nations les plus fortes de ces 6 dernières années avec pour point d’orgue une demi-finale de la Coupe du Monde 2018. En plus de ces excellents résultats, les Diables Rouges pratiquaient certainement l’un des jeux les plus léchés parmi les sélections nationales. Cependant, il manque toujours un titre à cette génération. Eliminée en quart de l’Euro 2020 par l’Italie, la Belgique a décroché son ticket pour le Mondial 2022 mais a connu une entame laborieuse en Ligue des Nations avec une humiliation subie donc à domicile face à ces mêmes Pays-Bas (1-4). Touchés dans leur orgueil, les Diables Rouge ont ensuite surclassé la Pologne (1-6) avant de coincer contre le Pays de Galles (1-1). Le succès obtenu en Pologne lui a permis de revenir dans le coup pour la première place. En milieu de semaine, les Diables Rouges se sont offerts une finale pour le lead ce dimanche en dominant le Pays de Galles (2-1) grâce à un Kevin de Bruyne très inspiré, passeur et buteur. Le joueur de Manchester City est le maître à jouer de la Belgique, et cela d’autant plus depuis la baisse de régime d’Eden Hazard. Cette affiche entre les Pays Bas et la Belgique s’annonce explosive, comme lors du match aller (4-1), avec de nombreux buts au programme.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(344€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays-Bas Belgique détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !