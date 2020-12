Pronostic Pau Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse a retrouvé du mordant et peut finir en beauté à Pau

La 17journée de Ligue 2 nous offre une opposition entre deux formations du sud-ouest de la France, Pau et Toulouse. Les deux formations ont connu des parcours différents l'an passé avec une promotion en Ligue 2 pour le club du Béarn et une relégation dans cette même division pour la formation haute-garonnaise. Les Palois sont actuellement à la 17place du championnat avec un seul point d'avance sur les trois formations relégables. Les hommes de Tholot ont connu des débuts poussifs mais ont réalisé de bien meilleures prestations lors des dernières journées. Dans leur stade du Hameau, le club palois reste sur deux résultats positifs avec un succès face à Caen et un nul contre Sochaux. Le week-end passé, la bande à Tholot s'est en revanche inclinée en Bourgogne face à une équipe auxerrois en pleine forme (2-1). De son côté, Toulouse fait partie des favoris à la montée. Mal partis, les Toulousains se sont repris et occupent désormais la 3place du classement général. Patrice Garande a réussi de jolies trouvilles lors du mercato en attirant le Gallois Healey et le Néerlandais Spierings, très bons depuis leurs arrivées. Le jeune Antiste complète le duo, et a provoqué le penalty victorieux face au Havre (4-3) lors de la dernière journée. Depuis sa défaite à Grenoble lors de la 2journée, Toulouse est invaincu en déplacement avec 2 nuls et 4 victoires. En pleine forme comme Auxerre qui vient de battre Pau, le TFC devrait finir l'année sur un succès chez un promu et consolider sa troisième place.