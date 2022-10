Pronostic Pau Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez va chercher un résultat à Pau

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Pau Rodez chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir réussi sa mission maintien lors des deux dernières saisons, Pau s’attend à un nouvel exercice compliqué avec le spectre des 4 relégations en fin de saison. Auteur d’une entame délicate avec 7 journées sans la moindre victoire, la formation béarnaise a repris confiance lors de ses matchs nuls face à Caen et St Etienne. Ces prestations ont revigoré les hommes de Didier Tholot qui ont ensuite dominé Laval et Valenciennes. Cependant, cette belle série s’est arrêtée le week-end dernier sur la pelouse de Metz (1-0). Ce revers a fait reculer l’équipe paloise à la 16place avec une seule unité d’avance sur le premier relégable.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Rodez connaît un parcours assez similaire à celui de Pau depuis qu’il a retrouvé la Ligue 2. En effet, la formation aveyronnaise a âprement assuré sa place et s’attend de nouveau à devoir lutter pour décrocher son maintien. A l’instar du club palois, Rodez a dû attendre plusieurs journées pour décrocher sa première victoire sur la pelouse de Bastia. Incapable d’enchaîner, le club ruthénois s’est lourdement incliné à domicile face à Metz (1-4). Un peu mieux depuis quelques semaines, les hommes de Laurent Peyrelade sont allés s’imposer à Charléty face au Paris FC (1-2) et ont accroché Valenciennes à domicile (1-1) puis Guingamp en milieu de semaine au Roudourou (0-0). Sur ses 4 derniers matchs, le club a seulement perdu et de peu, face à Amiens le co-leader (0-1). Solide en déplacement (1 seule défaite sur 5 déplacements), Rodez a les armes pour prendre au moins un point à Pau dans un match entre deux des pires attaques du championnat.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Pau Rodez détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !