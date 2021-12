Pronostic Pau Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau forteresse à domicile face à Quevilly Rouen

Pau dispute sa deuxième saison consécutive en Ligue 2. L’an passé, le club béarnais avait souffert en début de saison avant de profiter de la trêve pour renforcer l’effectif et au final assurer le maintien. Lors de cette remontée au classement, les Palois avaient profité de leurs excellentes prestations à domicile dans leur nouveau Nouste Camp. Sur leur lancée de la saison passée, Pau se montre toujours très costaud dans son stade où il a décroché 19 de ses 24 points. Ces prestations permettent aux hommes de Didier Tholot de se trouver dans la 1partie de tableau en 8position. Calé dans le ventre mou, le club palois compte 6 points d’avance sur la relégation et 6 de retard sur les play-offs. A domicile, Pau reste sur 3 succès face au Paris FC (1-0), Ajaccio (1-0) et Guingamp (2-0). En revanche, les Palois ont perdu un point à Sochaux la semaine passée en encaissant un but dans les arrêts de jeu (2-1), dans un match marqué par l’expulsion de Kouassi, qui sera donc absent face à Quevilly Rouen.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Quevilly Rouen ste promu en Ligue 2 cette année après avoir fini 2de National derrière Bastia. Le club normand a pour seul objectif de se maintenir. Pour le moment, les hommes de Bruno Irles se comportent plutôt bien car ils se trouvent en 13position avec 2 points d’avance sur la zone de relégation. Le week-end dernier, les Normands ont profité de la réception de la lanterne rouge nancéenne pour décrocher une victoire précieuse (2-1). En déplacement en revanche, Quevilly Rouen reste sur deux défaites consécutives face à Nîmes et Rodez. Impressionnant dans son stade, Pau devrait décrocher un nouveau succès face à une formation de Quevilly Rouen irrégulière et qui reste sur 2 défaites à l'extérieur en Ligue 2.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pau Quevilly Rouen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !