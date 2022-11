Pronostic Paris FC Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre le Paris FC et le FC Metz

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC Metz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors de l’intersaison, le Paris FC et le FC Metz se positionnaient comme des candidats à la montée. En effet, le club francilien avait disputé les barrages lors des deux saisons précédentes tandis que le club messin veut retrouver au plus vite la Ligue 1. A près de la mi-championnat, ces deux formations sont loin du compte puisque le PFC est 9avec 7 points de retard sur le second et le club lorrain est 11à 9 unités. Néanmoins, ces deux formations restent sur des résultats intéressants. Les hommes de Thierry Laurey sont invaincus lors des 3 dernières journées de championnat avec des victoires à l’extérieur à Saint-Etienne (0-2) et Bastia (0-1) pour un nul à domicile contre Laval (0-0). Lors de ces oppositions, le PFC n’a pas encaissé le moindre but. De plus, la formation francilienne a confirmé qu’elle était plus à l’aise à l’extérieur qu’à domicile.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Metz a fait preuve d’irrégularité depuis le début de saison mais a signé une belle victoire face à l’AS Saint-Etienne en clôture de la journée précédente (3-2). Les Lorrains ont profité des largesses défensives des joueurs du Forez pour inscrire 3 buts. Défensivement, les Messins ont dû s’employer et ont montré un bel état d’esprit pour contrer les tentatives stéphanoises. Cette victoire fait suite à un choix fort de Boloni qui avait mis les Niane, Gueye ou Traoré sur le banc pour offrir une première titularisation à Musaba. En déplacement, le club lorrain reste sur 3 revers face à Bastia (1-0), Bordeaux (2-0) et le Havre (2-0) au cours desquels il n’a pas inscrit le moindre but. Cette affiche entre deux prétendants décevants à la montée pourrait voir les deux formations se quitter dos à dos. D'autant que le Paris FC n'a gagné qu'1 match à domicile, et que Metz a remporté 1 seule rencontre en déplacement.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !