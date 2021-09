Pronostic OM Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM enchaîne face à Rennes

L’Olympique de Marseille a certainement été la formation la plus active lors du mercato estival. En effet, le club olympien a attiré les Gerson, Guendouzi, Saliba, Under, Lopez, Peres, Harit, Lirola ou Balerdi. La patte Sampaoli se fait également ressentir dans le jeu marseillais. Réputé pour apprécier le football offensif, le technicien argentin a bâti une équipe qui se projette rapidement vers l’attaque. Cette philosophie de jeu fonctionne puisqu’après 5 journées, l’OM est 3et compte en plus un match en retard à disputer contre Nice. Cette semaine, les Marseillais ont débuté leur campagne européenne où ils peuvent nourrir quelques regrets avec un nul obtenu en Russie face au Lokomotiv (1-1) avec un nouveau but de Cengiz Under (son 4en 6 matchs). Devant au tableau d’affichage et en supériorité numérique, Marseille s’est fait rejoindre en fin de match. Depuis le début de saison, le club olympien s’est imposé face à Montpellier, Saint-Etienne et à Monaco (0-2) la semaine passée, pour un nul face à Bordeaux (2-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade Rennais fait partie des équipes qui joueront sans doute une place européenne. Grâce à leur excellente dernière ligne droite de la saison dernière, le club breton a décroché un ticket dans la nouvelle C4. Après avoir dominé Rosenborg en barrage, le Stade Rennais affrontait un adversaire prestigieux, les Tottenham Hotspurs, jeudi à domicile. Auteurs d’une excellente partie, les Rennais ont pris un point face à leur plus sérieux rival dans cette poule (2-2). Arrivé de Montpellier dans les dernières du mercato, Laborde en a profité pour inscrire son 1but sous ses nouvelles couleurs. En Ligue 1, le club breton reste sur deux contre-performances face à Angers (2-0) et Reims (2-0). Au regard de la dynamique respective de ces deux équipes, l’OM portée par sa fougue et ses supporters devrait prendre le dessus sur Rennes.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !